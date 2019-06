Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere

OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve - prima i bugfix : Sul forum ufficiale un responsabile di OnePlus ha affermato che la feature always-on display per OnePlus 7 Pro è "ancora in esame". Ecco tutti i dettagli L'articolo OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve, prima i bugfix proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro non hanno un foro nel display perchè ritenuto troppo invasivo : Pete Lau, CEO e co-fondatore di OnePlus, ha spiegato il motivo per cui i nuovi smartphone del produttore non hanno un foro nel display

OnePlus 7 e 7 Pro - a tutto display : La community OnePlus ha seguito con trepidazione l'evento tenutosi a Londra il 14 maggio per presentare l'ultimo modello creato dalla giovane azienda di Pete Lau. «Sfidiamo continuamente noi stessi per offrire agli utenti la miglior esperienza possibile» ha detto il fondatore e CEO di OnePlus. «Una grande user experience significa libertà, e ...

Il massimo riconoscimento per il OnePlus 7 Pro : classe A+ per il display ancor prima dell'uscita : Il OnePlus 7 Pro si prepara a dare battaglia a molti concorrenti, a partire dal suo display per il quale si preannuncia un'esperienza unica. A dirlo, non sono solo i vertici dell'azienda (naturalmente di parte) ma anche gli esperti di displayMate i quali hanno già esaminato il pannello della prossima ammiraglia, conferendogli una votazione a dir poco ottima. Lo ricordiamo, il OnePlus 7 Pro, insieme alla varianti standard della stessa ...

