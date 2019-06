Scherma | Europei 2019 | Olga Kharlan regina nella sciabola Irene Vecchi eliminata ai

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019)è la nuova Campionessa d’Europafemminile. L’ucraina ha vinto la medaglia d’oro agliin corso di svolgimento a Dusseldorf, conquistando il suo sesto titolo continentale in carriera. La 28enne di Mykolaïv ha sconfitto in finale per 15-12 la francese Manon Brunet al termine di un assalto che ha visto partire fortissimo(avanti 9-3), con la rimonta della transalpina (13-12) poi stoppata dalle ultime stoccate dell’ucraina. Medaglia di bronzo per la russa Sofya Velikaya e l’ungherese Anna Marton, che sono state sconfitte rispettivamente in semifinale da Brunet per 15-11 e daper 15-10. Podio solo sfiorato da, che è stata la migliore delle azzurre. La toscana è statanei quarti di finale dall’ungherese Marton con il punteggio di 15-12 al termine di una sfida che ha visto la ...

