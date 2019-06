Juve | grandi movimenti in Borsa | è il secondo titolo più scambiato

Sarri alla Juve - il benvenuto di Cabrini : “adesso grandi risultati” : “Sarri alla Juve? Mi auguro che faccia bene. La Juventus è un ambiente che devi gestire e saper accettare, per il fatto che è un vincente e quindi anche tu devi esserlo. Questa è la prima caratteristica che devono avere i giocatori e gli allenatori che arrivano a Torino”. E’ il commento a caldo di Antonio Cabrini, leggendario ex difensore della Juventus negli anni ’80, ai microfoni di LAPRESSE che parla ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini - Rai - : 'Mi aspetto grandi sorprese' : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Addetti ai lavori si dividono, sempre in meno sono quelli che credono alla possibilità di vedere il tecnico.

La Juventus pronta a portare a Torino i grandi nomi : da Ndombele a Rabiot : Il centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot ha voglia d’Italia. Le sue prime vacanze estive sono in Toscana, e questo è un bel segnale per chi lo cerca. Il calciatore francese si sta rilassando in compagnia di sua madre che le fa anche da manager, la signora Veronique. Che sia un indizio di mercato o no, si capirà a breve. Il calciatore è sempre stato un vecchio pallino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici da diversi ...

Calciomercato Juventus - tre possibili grandi colpi : tra questi De Ligt : La Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore più vicino al club bianconero sarebbe Maurizio Sarri. Con lui il club bianconero potrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo e il primo acquisto di Fabio Paratici potrebbe essere un difensore di altissimo livello. La Juventus, infatti, dovrà sostituire Andrea Barzagli (che si è ritirato dal calcio giocato) e Martin ...

Juve - sarebbero pronti grandi acquisti : da Milinkovic a Koulibaly - i possibili nomi : L'idea della dirigenza bianconera è costruire una squadra competitiva per la Champions League e Serie A. Come scrive Tuttosport infatti, Agnelli sarebbe pronto a rispondere all'arrivo di Antonio Conte all'Inter con un grande mercato. L'esigenza principale riguarderebbe la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico bianconero), e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato ...

Allenatore Juventus - Gigi Maifredi fiume in piena : “Se arriva Sarri prevedo grandi problemi” : E’ stato un ex Allenatore bianconero, seppure per poco. Gigi Maifredi parla di Juventus in un’intervista concessa a ‘La Repubblica‘: il suo passato, la scelta del nuovo tecnico e tanti altri argomenti. Ecco le sue parole. “Sarri sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps che non sono riusciti a prendere. Lui usa 12 o 13 giocatori, se lo fai alla Juventus ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare tre grandi colpi : tra questi Kroos : La notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri, che il prossimo anno non sarà più sulla panchina del club piemontese. Per quanto riguarda i successori del tecnico toscano sono stati fatti vari nomi, tra i quali quelli di Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino. Nel frattempo la dirigenza della Juventus sta continuando a lavorare sul mercato. potrebbero ...

Pjanic spaventa la Juve : "Il Psg? Uno dei club più grandi - tutto è possibile" : "Il Psg? E' uno dei club più importanti in Europa, tutto è possibile". Ospite di Canal+, in Francia, Miralem Pjanic non esclude un suo addio alla Juventus alla fine di questa stagione per fare ritorno ...

Juventus - possibili sette grandi colpi di mercato : fra questi ci sarebbero Isco e Varane : In questi giorni, si stanno già scatenando alcune voci sul mercato della Juventus. In particolare l'attenzione è rivolta a due reparti. Infatti, Fabio Paratici vorrebbe rinforzare soprattutto la retroguardia e la linea mediana, anche perché in difesa andranno a scadenza di contratto Andrea Barzagli e Martin Caceres. Il numero 15 juventino appenderà gli scarpini al chiodo e per sostituirlo si punterà su un profilo molto affidabile. Il Corriere ...

Juve - che mercato : 7 grandi nomi per CR7 : Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, sul taccuino del club bianconero ci sono grandi nomi per ogni reparto: il francese Varane , Real Madrid, e il greco Manolas , Roma, in difesa; lo ...