Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 17-06-2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nuova esperienza scozzese per Angelo Alessio, mentre due grandi campioni potrebbero trasferirsi in Cina. Ledi giornata dei principali club europei.Il Kilmarnock, club scozzese che milita nella Scottish Premiership, ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Angelo Alessio, assistente di Antonio Conte per diverse stagioni. Sostituirà Steve Clarke, nominato da un paio di mesi come nuovo commissario tecnico della Scozia.Il Galatasaray è alla ricerca di un regista. I nomi sono quelli di Ever Banega, a cui è stato proposto un triennale con opzione per un’ulteriore stagione da tre milioni di euro, e Riccardo Montolivo. L’ex capitano del Milan si sarebbe proposto.Il Benfica insiste per avere l’attaccante spagnolo Raul de Tomas. A riferirlo è Record, secondo cui al Real Madrid, proprietario del cartellino, vorrebbe più dei 20 milioni di euro proposti. ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Occhio a #Zurkowski per il #fantacalcio: show all’Europeo! ?? #Montella lo aspetta: “Sarà un crack” #Calciomercato https:/… - SOSFanta : ?? Occhio a #Zurkowski per il #fantacalcio: show all’Europeo! ?? #Montella lo aspetta: “Sarà un crack”… - ematr_86 : @Gazzetta_it da ieri sera dopo la partita che si lamentano, la Gazzetta se n'è accorta solo ora, visto che segue di… -