Trine 4 | The Nightmare Prince | ecco 18 minuti di gameplay dalla demo dell' E3 2019

Mutant Year Zero : Road to Eden e Trine 4 : The Nightmare Prince arrivano in ITALIA con Cidiverte : Cidiverte è lieta di annunciare la distribuzione esclusiva in ITALIA di Mutant Year Zero: Road to Eden e Trine 4: The Nightmare Prince. Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco di avventura tattica che combina combattimenti a turni inspirati ai titoli XCOM con esplorazione in tempo reale, storia, stealth e strategia. Sviluppato da un team di cui fanno parte progettisti di Hitman e il co-creatore di ...