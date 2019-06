Napoli - affondo per Manolas : superate Juve e Milan : Manolas Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Manolas per il passaggio in maglia azzurra del difensore greco. Un acquisto che potrebbe equivalere all’addio quasi scontato di Albiol, il quale potrebbe accasarsi al Villareal. Detto questo, il Napoli potrebbe decidere di mettere sul piatto […] L'articolo Napoli, affondo per Manolas: superate Juve e ...