Ghoulam | Mario Rui e Rog potrebbero cambiare aria

forzazzurri

(Di sabato 15 giugno 2019) Futuro in bilico per alcuni giocatori del Napoli tra cui spiccanoRui e Rog. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno il Milan è fortemente interessato ad acquistare il terzino portoghese mentre l’ argentino sta vagliando con attenzione le proposte che gli sono giunte. Il Napoli dal canto suo sta pensando a cautelarsi sulle fasce puntando a prendere Fares della Spal a meno che la Spal non chieda una cifra che superi i 10 milioni di euro. Infine su Rog che ritorna dal prestito al Siviglia c’è la forte pressione del Cagliari. Tiinteressare anche: Giampaolo-Sampdoria – La separazione consensuale è ufficiale L’Oroscopo di Paolo Fox – domani 16 giugno: le previsioni di tutti i segni – VIDEO Italia-Spagna, streaming e tv: dove vedere l’Europeo Under 21 L'articoloRui e Rogproviene ...

Napolisport : CdM – Mario Rui sicuro partente. Ghoulam non sarebbe incedibile - sscalcionapoli1 : Cdm – Anche Ghoulam non è certo di restare: interessamenti per Mario Rui e Rog - SiamoPartenopei : Cdm - Anche Ghoulam non è certo di restare: interessamenti per Mario Rui e Rog -