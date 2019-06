E’ morto il regista Franco Zeffirelli | da Visconti a Maria Callas Aveva 96 anni

Franco Zeffirelli - l’ultima intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...