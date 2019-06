C' è un' Italia che non si arrende alla paura del diverso

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Una marea dorata. Cittadini, volontari e migranti avvolti da coperte termiche, nonostante il caldo asfissiante che attanaglia Roma. E’ il flash–mob andato in scena giovedì 13 maggio in piazza di Spagna, per il lancio della campagna “Io accolgo”. In centinaia sotto le stesse coperte che negli ultimi tempi (anche in pieno inverno e per molti giorni) sono stati costretti ad indossare uomini, donne e bambini, lasciati giorno e nottederiva del Mediterraneo. Sui ponti delle poche navi delle ong rimaste che li hanno salvati. Organizzazioni umanitarie, ogni volta costrette a “trattare” per poter far sbarcare nell’dei “porti chiusi” anche solo qualche decina di disperati fuggiti dall’inferno libico, in cui alle torture nelle carceri si è aggiunta la guerra. Mentre ...

