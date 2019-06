CASTING OPEN del Trono Over a Roma! : Vuoi partecipare ai CASTING di Uomini e Donne? Il 25 Giugno a Roma presso i nostri Studi Elios, in via Tiburtina 1361, potrai partecipare alle nostre selezioni per la prossima stagione del Trono Over. Ecco gli orari: dalle 10:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 17:00 PUOI PRESENTARTI AI CASTING ANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ISCRITTO/A AL FORM. Ricorda di portare con te un documento di identità. Seguite “Uomini e Donne” ...