Strage del treno di Viareggio | rubati i giocattoli sulle tombe delle piccole vittime

Zona Morta enorme sta per formarsi nel Golfo del Messico : cos’è e perché farà Strage di animali : A causa dei fertilizzanti e di altri inquinanti ricchi di fosforo e nitrati trasportati dal Mississippi, nel cuore del Golfo del Messico questa estate si formerà una Zona Morta grande come la Toscana. Si tratta di un'area priva del tutto o quasi di ossigeno, nella quale moriranno tutti gli animali che non riusciranno a fuggire.Continua a leggere

Depistaggio Borsellino : indagati Palma e Petralia - i due pm della Strage di via D'Amelio : L'accusa è di concorso in calunnia aggravato dall'aver favorito Cosa Nostra. la Procura ha disposto l'analisi di 19 audiocassette su cui vennero registrati una serie di interrogatori

Indagati due pm della Strage di via D’Amelio : “Depistarono l’inchiesta favorendo la mafia” : La svolta arriva con un atto di tre pagine, spedito dalla Procura di Messina a due ex pm di Caltanissetta, Annamaria Palma e Carmelo Petralia: sono Indagati di calunnia aggravata dall’agevolazione di Cosa nostra, nell’inchiesta-bis sul depistaggio di via D’Amelio. Un buco nero lungo ventisette anni: le accuse del falso pentito Vincenzo Scarantino c...

Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia i pm che si occuparono dell’inchiesta sulla Strage di via d’Amelio : I pm che indagarono sulla strage di via d’Amelio sono indagati per calunnia. Lo riporta l’agenzia Adnkronos non facendo però i nomi dei magistrati, che si occuparono della prima inchiesta sull’autobomba che il 19 luglio 1992 fece strage del giudice Paolo Borsellino e di cinque uomini della scorta. La nuova indagine è stata aperta dalla procura di Messina: i nomi degli indagati sono al momento top secret. La notizia ...

Strage IN MALI/ Un "biglietto" del Qatar per logorare Parigi : A Sobane-Kou uccise 95 persone di etnia Dogon, probabilmente per rappresaglia del gruppo rivale dei Fulani. Ma sui conflitti etnici soffia la jihad

Sfera Ebbasta giudice di XFactor - la rabbia dei parenti della Strage di Corinaldo : Il dolore non passa. Benedetta era andata al concerto di Sfera Ebbasta per ascoltare musica e divertirsi: ha trovato la morte. Lei, come altre cinque persone. La vita per i suoi parenti si è fermata e la ferita si è riaperta adesso che Sfera Ebbasta è stato nominato giudice della prossima edizione di XFactor. Lo racconta al Resto del Carlino Francesco Vitali, è fratello di Benedetta, morta a 15 anni. Lui ha 20 anni, studia Scienze ambientali, ad ...

Impiegato deluso e risentito fa Strage in ufficio : 13 morti a Virginia Beach : Sono almeno tredici, fra cui l’omicida, le vittime della strage avvenuta ieri a Virginia Beach. Un copione che purtroppo abbiamo letto troppe altre volte, cioè quello dell’Impiegato risentito che fa strage dei colleghi, perché la facile disponibilità delle armi negli Stati Uniti consente a chiunque di sfogare la propria rabbia in questo modo....

L’adolescente australiano che aveva tirato un uovo in testa a un senatore di estrema destra ha donato 62mila euro ai sopravvissuti della Strage di Christchurch : Will Connolly, il 17enne australiano che il 16 marzo aveva lanciato un uovo in testa a un allora senatore del Queensland che aveva detto che la strage di Christchurch fosse colpa degli immigrati in Nuova Zelanda e in Australia, ha dato

Accadde oggi - nel 1985 la Strage dell’Heysel : fatti e immagini di una delle pagine più terribili del calcio [GALLERY] : “E’ un pensiero indelebile, che ci accompagna tutto l’anno, ma che oggi, 29 maggio, si amplifica ancora di più. A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime innocenti di una follia senza spiegazioni“. La società bianconera ricorda sul proprio sito web la tragedia dell’HEYSEL. “In ...

Strage di cani in provincia di Agrigento - taglia sul responsabile delle polpette avvelenate : I cani ritrovati sono al momento sei ma non è escluso che il «killer dei cani» abbia fatto già altre vittime. Di questi sei poveri animali trovati avvelenati, uno non ce l’ha fatta, è morto a causa degli stenti dovuti alla difficoltà di camminare dopo essere stato avvelenato, forse dopo aver mangiato delle polpette avvelenate. La Strage di cani avviene a Cianciana, nell’Agrigentino, dove ignoti avrebbero lasciato lungo alcuni ...

Strage Piazza della Loggia - il ricordo di Mattarella : Mattarella: "La democrazia e' stata più' forte dei terroristi che volevano comprimere le libertà politiche" Segui su affaritaliani.it

La Strage di piazza della Loggia a Brescia : La strage di piazza della Loggia a Brescia 28 maggio 1974, una bomba esplode durante la manifestazione antifascista. Il bilancio è di otto morti e oltre 100 feriti. La Corte di Cassazione dichiara colpevoli in via definitiva Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Maggi muore nel 2018 all’età di 84 anni Parole ...

Piazza della Loggia - 45 anni da Strage Brescia/ La bomba - il fascismo e la Madonna : strage Piazza della Loggia a Brescia, 45 anni fa la bomba che fece 8 vittime: Mattarella, 'democrazia più forte della violenza'. L'attentato e..