ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019)Yaw Aning potrà rimanere in Italia. A deciderlo è la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo di, che ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento che negava il permesso di soggiorno al 51enne originario del Ghana. Contro l’espulsione si era mobilitato, a maggio,: ilaveva fatto uno sciopero della fame e aveva lanciato appelli al Papa, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier GiuseppeYaw, adal 2010, da anni lavora come idraulico alla Missione, fondata per dare assistenza a poveri, senza tetto, malati psichici. Il Tar, riguardo alla sua posizione, ha evidenziato la sussistenza del danno grave ed irreparabile sospendendo così il diniego di permesso di soggiorno. Ora tocca alla Questura diottemperare alla decisione dell’autorità giudiziaria, rilasciando un permesso di ...

Cascavel47 : Palermo, Paul Yaw non verrà espulso. La vittoria del missionario laico Biagio Conte - michiamofenice : Palermo: Paul Yaw non sarà espulso, ha vinto Biagio Conte - RadioVoceVicina : New post: Palermo, Niente espulsione per il ghanese Paul, il Tar dà ragione alla Missione di Biagio Conte -