I fan di No Man' s Sky stanno raccogliendo fondi per ringraziare lo studio di sviluppo

(Di venerdì 14 giugno 2019) No Man's Sky ha avuto alti e bassi nel suo cammino, tra lamentele dei consumatori, grandi promesse e uno sforzo lento ma implacabile per costruire il gioco secondo quanto promesso.Tuttavia gli sforzi di Hello Games non sono stati per nulla vani, anzi, e per dichiarare l'amore verso il gioco e verso chi l'ha sviluppato, alcuni fan hanno creato una pagina di crowdfunding pergli sviluppatori.Attaverso GoFundMe, come riporta PC Gamer, i giocatori di No Man's Sky vogliono acquistare un tabellone pubblicitario perHello Games.Leggi altro...

