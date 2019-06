DIRETTA SASSARI VENEZIA Streaming video Rai | la parola a Pozzecco | finale basket

LIVE Venezia-Sassari - Gara-2 Finale scudetto in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a fine terzo quarto (52-66) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-76 TRIPLA DI SMITH! Ora è davvero finita. Tre minuti alla fine. 57-73 MCGEE! TRIPLA! Il canestro dell’americano mette probabilmente la parola fine su Gara-2 56-70 McGee arriva al ferro e segna il +14. La partita ormai è nelle mani della Dinamo. 56-68 Dopo quattro minuti Pierre sblocca lo zero di Sassari. Timeout Venezia. Tre minuti senza segnare per Sassari. 56-66 Due liberi di Daye. 54-66 Due ...

LIVE Venezia-Sassari - Gara-2 Finale scudetto in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a fine secondo quarto (30-41) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Dinamo sulla doppia cifra di vantaggio al termine del secondo quarto. Per Venezia otto punti di Daye, mentre per Sassari il migliore è McGee con nove punti. Bramos sbaglia e poi anche Smith sulla sirena. 30-41 Splendida penetrazione di Daye che arriva al ferro. 28-41 2/2 di Cooley dalla lunetta. 28-39 Massimo vantaggio per Sassari. Smith segna in penetrazione. 28-37 ...

LIVE Venezia-Sassari - Gara-2 Finale scudetto in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a fine primo quarto (17-21) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-41 2/2 di Cooley dalla lunetta. 28-39 Massimo vantaggio per Sassari. Smith segna in penetrazione. 28-37 Un solo libero per De Nicolao. Due minuti alla fine del quarto. 27-37 Magia di Polonara in rovesciata. 27-35 TRIPLA DI MCGEE! Allunga Sassari! 27-30 Haynes appoggia al tabellone in contropiede. 25-30 Polonara ruba palla e serve Pierre che arriva al ferro comodamente. 25-28 Bel lavoro di ...

DIRETTA/ Venezia Sassari - risultato 0-0 - streaming video Rai : palla a due - si gioca! : Diretta Venezia Sassari streaming video e tv: cronaca live della partita del Taliercio, valida per gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1.

LIVE Venezia-Dinamo Sassari - Gara-2 Finale scudetto in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari, Gara-2 della Finale scudetto 2019. Sfida che può subito risultare fondamentale nella serie, dopo che Venezia ha vinto la prima partita e punta al 2-0, mentre Sassari cerca di espugnare il Taliercio e prendersi il fattore campo. Una grandissima prestazione quella di Venezia lunedì sera, con la Reyer che ha ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari - Finale Gara-2 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv gratis e in chiaro - streaming e programma : Secondo appuntamento questa sera con la sfida tra Venezia e Sassari, le due squadre avversarie nella Finale Scudetto del campionato di Serie A 2018-2019 di basket maschile. Dopo l’impresa compiuta dalla formazione di De Raffaele nella prima partita, con la vittoria per 72-70 che ha interrotto l’incredibile striscia di successi consecutivi degli uomini di Pozzecco, la situazione vede la compagine lagunare in vantaggio per 1-0. ...

DIRETTA/ Venezia Sassari - risultato 0-0 - streaming video Rai : palla a due! - basket - : Diretta Venezia Sassari streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1.

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 18-14 - tripla sulla sirena del primo quarto di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Thomas non ci sta: tripla per lui, si riavvicina a -1 Sassari 20-16 Ancora Tonut! E’ lui il grande protagonista in questo momento, trova un’altra penetrazione dopo aver messo in ginocchio l’intera difesa della Dinamo 18-16 Penetrazione di Thomas, corregge a canestro Polonara Inizia il secondo periodo TOP SCORER – VENEZIA: Tonut, Bramos 5; Sassari: McGee, Carter ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

DIRETTA VENEZIA SASSARI/ Streaming video Rai : gli incroci nei due roster - basket - : DIRETTA VENEZIA SASSARI Streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1.

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-5 Play-off in DIRETTA : si decide tutto - in palio la finale con Sassari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-4 – Il programma completo Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Venezia, ultimo e decisivo incontro della semifinale playoff della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo quattro partite all’insegna dell’equilibrio, le due formazioni si affronteranno a viso aperto in una Gara-5 che si ...

LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano - Gara-3 Semifinali Play-off in DIRETTA : 29-21 - sontuoso primo quarto di Jaime Smith : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della serie di semifinale scudetto che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e l’A|X Armani Exchange Milano, con i sardi avanti 2-0 dopo le prime due sfide giocate in Lombardia. Può essere la notte dell’approdo in finale per la Dinamo, che ci tornerebbe per la seconda volta a distanza di quattro anni dalla prima. Allora l’avversaria battuta fu sempre l’Olimpia: la ...

LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano - Gara-3 Semifinali Play-off in DIRETTA : i sardi vogliono chiudere la serie : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della serie di semifinale scudetto che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e l’A|X Armani Exchange Milano, con i sardi avanti 2-0 dopo le prime due sfide giocate in Lombardia. Può essere la notte dell’approdo in finale per la Dinamo, che ci tornerebbe per la seconda volta a distanza di quattro anni dalla prima. Allora l’avversaria battuta fu sempre l’Olimpia: la ...