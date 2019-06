Briko Cerbellum One è il casco altamente tecnologico per la Sicurezza dei ciclisti : Un casco per la bicicletta può essere un oggetto altamente tecnologico. Lo dimostra Cerbellum One, il nuovo casco annunciato dall’azienda Briko specializzata in accessori per lo sport. Apparentemente Cerbellum One è un comune casco, ma integra un’Intelligenza Artificiale, uno specchietto retrovisore, un radar anti-investimento, due videocamere Full HD, crash alert via SMS, scatola nera, luce di posizione a LED, un multisensore GPS, ...

Cassette di Sicurezza : come funzionano - quanti soldi contengono e perché metterli in circolazione : «Far emergere» i depositi degli italiani confinati nelle Cassette di sicurezza e rimettere in circolo denari per gli investimenti. Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un intervento in tv, ha lanciato una nuova proposta di «pace fiscale» che ha avuto molta eco e continua a far discutere. Secondo Salvini, intervenuto a Porta a Porta l'11 giugno, bisognerebbe «far emergere» questa ricchezza immobilizzata nei caveau delle banche. «Mi dicono ...

Maltempo Piemonte - frana a Formazza : in corso la messa in Sicurezza - 16 sfollati : In corso a Formazza le operazioni di messa in sicurezza della zona di frazione Ponte, dove vi sono tuttora 16 sfollati a causa del distacco di una frana nella notte tra lunedì e martedì: lo smottamento ha lambito le case e interrotto la SS659. Volontari della protezione civile del Verbano Cusio Ossola stanno rimuovendo fango e detriti. A seguito di rilievi effettuati con l’elicottero si è confermato quanto geologi e tecnici della Regione ...

Angi tra Innovazione e Sicurezza : conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Roma : 17 giugno 2019 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la Corte Suprema di Cassazione – Aula Avvocati – Piazza Cavour – Roma

Unhcr contro il dl Sicurezza bis : “Penalizza i soccorsi e non risolve nulla - il governo lo riveda” : La portavoce dell'Unhcr, Carlotta Sami, intervenuta a 'Circo Massimo' questa mattina, si è detta preoccupata per il dl Sicurezza bis: "Il problema continua a esistere, le persone continuano a partire, e punendo gli umanitari, che vogliono mettere un tappo dove la politica fallisce, non si risolve nulla".Continua a leggere

Cassette di Sicurezza : il condono costerà il 15% : Non una tassa, nel senso di un prelievo patrimoniale, ma una sanatoria sui contanti contenuti nelle Cassette di sicurezza, sul modello delle operazioni di voluntary disclosure dei capitali detenuti...

Cassette di Sicurezza - la Procura boccia l’idea di Salvini : “Sono solo chiacchiere al vento” : I primi a storcere il naso sono stati proprio i magistrati della Procura milanese: andare a colpire chi nasconde i soldi nelle Cassette di sicurezza non sarebbe né facile né semplice....

CONDONO CASSETTE Sicurezza/ Il messaggio all'Ue dietro le parole di Salvini : Si sta parlando molto in queste ore di CASSETTE di SICUREZZA dopo le dichiarazioni di Salvini sui soldi che bisognerebbe rimettere nel circuito economico

Nelle cassette di Sicurezza un tesoro di 150 miliardi di euro. Salvini insiste sul condono : Un tesoro che si aggira sui 150 miliardi di euro, nel buio di milioni di ‘cofanetti’ custoditi nei caveaux delle banche. Sono questi i numeri che, a grandi linee, descrivono il mondo delle cassette di sicurezza detenute dagli italiani, finito sotto i riflettori in questi giorni dopo che il vice premier Matteo Salvini ha rilanciato l’ipotesi di una pace fiscale sui soldi nascosti. Immediate le critiche degli avversari politici, ...

Cassette di Sicurezza tra patrimoniale e condono : il Governo guarda ai "soldi sotto il materasso" : Il vicepremier Salvini assicura niente nuove tasse ma il Governo si trova alla prova del nove con la nuova legge di bilancio...

Tassa su conti correnti e cassette Sicurezza - Salvini smentisce : Salvini smentisce Tassa su conti correnti e cassette sicurezza. Sono prive di qualsiasi fondamento le ipotesi di una patrimoniale e tasse su risparmi

Lega : pace fiscale anche sulle cassette di Sicurezza per recuperare risorse : Una sanatoria sulle cassette di sicurezza, sulla falsariga delle operazioni di voluntary disclosure sui capitali all'estero attuate con un discreto successo nella scorsa legislatura. La proposta...

Fisco - Salvini : “Tasse su conti correnti e cassette di Sicurezza? Sono cazzate di giornalisti in malafede” : “A proposito di bufale: ho sentito che avrei proposto tasse su conti correnti, cassette di sicurezza e una patrimoniale. Ma figurati, Sono cazzate di giornalisti che non capiscono o in malafede”. A dirlo, in diretta Facebook sul tetto del Viminale, Matteo Salvini. Il leader della Lega, a Porta a porta, aveva parlato di “pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza“. Questa ...

Cassette di Sicurezza - perché Salvini vuole la “pace fiscale” Cosa sono - quanto costano : Il governo vuole far «emergere» il contante nascosto nelle Cassette di sicurezza: circa 200 miliardi in un milione e mezzo di contenitori segreti. L’idea di un condono sui contanti non è nuova: una prima ipotesi risale al 2016 con il governo Renzi. I numeri del procuratore Greco