Guida autonoma - Hyundai e Kia investono in Aurora

Volvo - Una XC90 a Guida autonoma per Uber : La Volvo ha presentato una versione specifica della XC90 sviluppata appositamente per Uber. La collaborazione non ha dato vita a un semplice prototipo, ma a un vero e proprio modello "production ready" che potrà essere utilizzato nelle flotte e dotato dei sistemi di guida autonoma della azienda americana.Sistemi ridondanti per la massima sicurezza. La collaborazione con Uber, avviata nel 2016, ha permesso di integrare nella Suv svedese ...

Fca ha firmato un accordo con Aurora per produrre auto a Guida autonoma : Mike Manley, il Ceo di Fca (foto: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images) Fiat Chrysler prova a recuperare il suo ritardo sulle auto a guida autonoma dopo che la fusione con Renault è saltata. Fca Usa, il braccio americano dell’azienda italo-statunitense, ha stretto una partnership con Aurora, startup della Silicon Valley che produce software e hardware per la guida autonoma, per lanciare oltreoceano una flotta di veicoli ...

FCA sigla accordo con Aurora per Guida autonoma su veicoli commerciali : Mobilità elettrica e guida autonoma possono essere considerate due delle più importanti sfide del futuro per l’industria dell’automobile. Da una parte la necessità di spingere sui motori a zero emissioni che riescano a ridurre l’impatto di sostanze inquinanti a beneficio dell’ambiente. Dall’altra la necessità di investire sullo sviluppo tecnologico per creare veicoli in grado di muoversi autonomamente ...

Una startup californiana aiuterà Fca a realizzare auto a Guida autonoma : Fca collaborerà con la startup californiana Aurora per la realizzazione di automobili a guida autonoma. La partnership è volta a rafforzare il comparto dei veicoli a uso commerciale, permettendo ad Aurora di “offrire una varietà di soluzioni alla clientela strategica della logistica, dei trasporti e in altri casi d'uso”, ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Specializzata nella realizzazione di software per l'automatizzazione del ...

Renault-Nissan - Un laboratorio per la Guida autonoma a Tel Aviv : LAlleanza Renault-Nissan ha aperto a Tel Aviv un Innovation Lab dove sperimenterà tecnologie di guida autonoma, cybersecurity e progetti legati ai big data. Sito nel distretto high-tech Atidim Park, il nuovo centro di ricerca collaborerà con alcune start-up locali e sfrutterà una partnership esclusiva con lIsrael Innovation Authority (IIA), ente di supporto del Ministero dellEconomia israeliano.Tre poli nel mondo. Su una superficie di 1.600 ...

Gruppo FCA - Con Aurora per la Guida autonoma : ll Gruppo FCA ha stretto un accordo con la startup Aurora per collaborare allo sviluppo di una piattaforma di guida autonoma dedicata ai veicoli commerciali. I dettagli finanziari della collaborazione non sono notiAurora e FCA già impegnate in progetti di guida autonoma. Per entrambe le parti si tratta di un allargamento delle attività già in corso: Aurora vanta collaborazioni con la Volkswagen, la Hyundai e la Byton, oltre a finanziamenti per ...

TransAID - l’Europa per la sicurezza del traffico di auto tradizionali - connesse e a Guida autonoma : L’arrivo in circolazione di veicoli a guida autonoma, insieme a quelli convenzionali, potrebbe causare problemi. Per prevenirli e risolverli la Commissione Europea ha finanziato il progetto TransAID, finalizzato all’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e a garantire sicurezza e comfort a tutti gli utenti della strada. Per capire di cosa si parla, bisogna fare un salto avanti nel tempo fino al momento in cui ai veicoli ...

Motori – Citroën punta tutto sulla mobilità elettrica a Guida autonoma [GALLERY] : Il Capo designer di Citroën, Pierre Leclerq: “19_19 ed AmiOne, non riguardano solo un esercizio di stile, ma una vera visione futuribile per l’Azienda” Pierre Leclerq, afferma a che: “guida autonoma ed elettrificazione creeranno una vera rivoluzione nel design dell’automotive“. Il Capo designer di Citroën ha rilasciato alcune interessanti affermazioni durante l’intervista fatta da Europe ...

Fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a Guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

Ford : robot e Guida autonoma per le consegne a domicilio del futuro : Ogni giorno nel mondo vengono gestiti miliardi di pacchi e spedizioni, in numero nettamente superiore anche solo rispetto a qualche anno fa. Questo è dovuto principalmente al boom delle vendite online che ha portato alla nascita di piattaforme di vendita sul web spingendo milioni di persone a fare i propri acquisti direttamente online. La diffusione sempre più ampia dello shopping online, tuttavia, ha incrementato notevolmente il numero ...

Motori – Guida autonoma : Torino entra nel consorzio 5GAA : Torino è la prima amministrazione pubblica ad entrare nel consorzio 5GAA, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo delle tecnologie utili per i veicoli a Guida autonoma Torino è la prima amministrazione pubblica che entra ufficialmente nel consorzio 5GAA, questa organizzazione internazionale nasce, nel 2016, dalla volontà dei produttori di auto e di apparecchiature per le telecomunicazioni di collaborare per accelerare ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Ford Digit - il robot fattorino che viaggia a Guida autonoma – FOTO : Si chiama Digit, ed è un robot bipede dalle forme che assomigliano a quelle umane. E degli “umani” riproduce anche alcune movenze. Lo scopo? Quello di effettuare consegne dell’ultimo metro, ovvero quelle dal furgone alla porta di casa dei clienti. Un progetto sviluppato da Ford, che partendo dal boom delle vendite online si è messa a studiare un modo per facilitare lo smistamento dei pacchi, e realizzato in collaborazione con Agility ...

Guida autonoma - come funziona e quando arriverà davvero : Vi sarà sicuramente capitato di sentire parlare di Guida autonoma. Un argomento complesso, su cui spesso le informazioni sono parziali e le idee sono confuse. Inoltre, a volte le dichiarazioni delle aziende non aiutano, perché fin troppo ottimistiche. Se fino a un paio di anni fa sembrava che presto il volante sarebbe stato solo un ricordo, negli ultimi tempi in molti sono tornati con i piedi per terra. Così, per fare chiarezza, ...