Ghlefi annuncia | “Sono trattative chiuse”

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nel destino di Maurizio Sarri c’è la Juventus. A confermare tutto, ci ha pensato l’amministratore delegato dell’Empoli Francesco Ghelfi che con Sarri ha avuto in Toscana: “E’ tutto fatto, credo che il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo come successe lo scorso anno”. Poi Ghelfi ha chiuso il discorso parlando di mercato e delle operazioni in uscita ormai in via di definizione: “Traoré andrà alla Juventus, Krunic invece sarà del Milan. Caputo al Genoa con Andreazzoli? Ci può stare”. Leggi anche : Mediaset, Manolas-Napoli: “Ecco l’ingaggio chiesto dal difensore per firmare: la cifra e la risposta di ADL” Radio Kiss Kiss Napoli: “Obiettivo Radu della Lazio: può arrivare a parametro zero AS, James Rodriguez al Napoli: “Ancelotti lo vuole a tutti i costi! L’entourage conferma, si tratta sulla formula” Calciomercato Napoli, De ...

