Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia a Memphis | dopo l’uccisione di un uomo

sono bastati dei biscotti! Pace fatta tra Katy Perry e Taylor Swift : La cantante statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ci Sono dei biscotti al cioccolato e la scritta: "Finalmente Pace". La cuoca sembrerebbe essere proprio la collega Taylor Swift. “Peace at last”, finalmente la Pace. Tra Katy Perry e la collega Taylor Swift è tornato il sereno dopo tante frecciatine, canzoni provocatorie e reciproci dispettucci lavorativi.-- La cantante di "I Kissed A Girl" ieri notte ha ...

Ciclismo - André Greipel : “Il team ha fatto un lavoro fantastico. sono stati intorno a me tutto il giorno” : Il velocista tedesco André Greipel, del team Arkéa Samsic, ieri non è andato oltre il 15° posto nella volata di gruppo del Giro del Delfinato, e spera di fare molto meglio domani, quando sulla carta ci sarà un’altra occasione per gli sprinter. Il suo obiettivo però è arrivare nella forma migliore al Tour de France, dove il 36enne in carriera ha vinto già 11 volte. Il tedesco ha dichiarato a cyclingnews.com: “Il team ha fatto un ...

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli

Due dirigenti di una compagnia dei Lloyd’s di Londra si sono dimessi dopo essere stati accusati di molestie sessuali : Due dirigenti della Tokio Marine Klin (TMK), un’importante compagnia assicurativa dei Lloyd’s di Londra, la storica corporazione britannica di assicurazioni, si sono dimessi dopo essere stati accusati di molestie sessuali. Bloomberg riferisce che il primo durante una festa per gli impiegati di

Gli italiani non sono mai stati così intolleranti online : (foto: MARCO LONGARI/AFP/Getty Images) L’Italia sul web odia di più e con un linguaggio più estremo, esasperato dalla politica per fini elettorali, ma le leggi influiscono positivamente sulle pratiche dell’intolleranza online. Questo, in sintesi, il quadro offerto dalla quarta edizione della Mappa dell’Intolleranza, il rapporto annuale elaborato da Vox, l’Osservatorio italiano dei diritti, in collaborazione con l’università ...

12 bambini orfani di jihadisti francesi dell’ISIS sono stati trasferiti dalla Siria alla Francia : Lunedì il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha detto che 12 bambini rimasti orfani di genitori che si erano uniti allo Stato Islamico (o ISIS) in Siria sono stati riportati in Francia. I bambini, tutti con meno di

sono stati loro : Un anno e qualche giorno fa giurava al Quirinale il governo Conte, che il paese si è subito adattato a riconoscere come il governo Di Maio-Salvini, primo sedicente governo del cambiamento. Ma come è cambiata in questi dodici mesi l’Italia? Com’è cambiata l’economia – con le impennate dello spread, i

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Le grandi scoperte. “La Repubblica delle Idee, fra gli ospiti Fabio Fazio: ‘La Rai è terreno di scontro della politica’” (Repubblica, prima pagina, 8.6). Ma va? Ma siamo proprio sicuri? Prima e dopo la cura. “Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo da festeggiare” (Matteo Salvini, europarlamentare Lega Nord, Twitter, 2.6.2013). “Non capisco cosa […] Il Marmidone Musica per il funerale: la tradizione ...

sono stati svelati prezzo - data di uscita e primi giochi di Google Stadia : (Foto: Google) Google Stadia diventa finalmente ufficiale e svela prezzi e formule di abbonamento, data di disponibilità per i principali mercati (compreso quello italiano) e caratteristiche di fruizione dei giochi. A circa tre mesi dall’annuncio del sistema di gioco in streaming, il nuovo interessante progetto del colosso di Mountain View è stato protagonista di un evento che ha tolto ogni dubbio agli appassionati in attesa. Google ...

Migranti - Meluzzi : 'sono costati 5 mld all'Erario - stiano in Africa a scavare pozzi' : Il tema Migranti, senza ombra di dubbio, può essere considerato uno di quelli più scottanti del nostro tempo. In un periodo in cui l'economia dell'Italia non è certo florida e l'Europa è pronta a valutare i margini per una procedura d'infrazione per eccesso di debito pubblico, risulta ancor più difficile immaginare che il Bel Paese sia in grado di gestire grandi flussi di ingressi clandestini sul proprio territorio. Non è un caso che la Lega sia ...

sono stati condannati i genitori di un bambino di 7 anni che era morto per un’otite curata con l’omeopatia : Ad Ancona Sono stati condannati a 3 mesi di carcere (con pena sospesa per la condizionale) i genitori di un bambino di 7 anni morto nel 2017 per un’otite curata con l’omeopatia invece che con una cura antibiotica, e che

Gossip Uomini e Donne - Alessio si sfoga sui social : “sono stati mesi…” : Alessio Campoli parla dei mesi difficili a Uomini e Donne Alessio Campoli e Angela Nasti, esattamente una settimana fa, si sono messi insieme. Difatti i due si sono conosciuti ed innamorati negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne. E a distanza di 7 giorni da quel momento, il giovane ex corteggiatore ha voluto esprimere una sua opinione su questa sua esperienza televisiva, asserendo schiettamente su instagram: “Sono stati mesi ...

In Sudan le opposizioni dicono che sono stati recuperati nel Nilo i corpi di 40 manifestanti uccisi dai militari : In Sudan le opposizioni hanno detto che sono stati recuperati nel Nilo una quarantina di corpi di manifestanti uccisi dai militari negli ultimi due giorni. Mercoledì il bilancio dei civili morti negli scontri si è aggravato: l’organizzazione di medici vicina

Otto soldati sono stati uccisi in un attacco a un posto di blocco nella penisola del Sinai - in Egitto : Otto soldati sono stati uccisi in un attacco compiuto mercoledì in un posto di blocco nei pressi della città di El-Arish, nel nord della penisola del Sinai, in Egitto. L’agenzia di stampa Middle East News Agency (MENA) ha scritto in un post