huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’allarme è stato lanciato, la periferia romana potrebbe infiammarsi di nuovo, riesplodere la procontro “lo straniero”. Un altro focolaio è stato acceso eè pronta a tornare in strada.Dopo Torre Maura, dopo Casal Bruciato, stavolta la “” si, periferia est di Roma, il quartiere in cui sorge una struttura, ingressi su via Quintiliolo e largo Chiaro Davanzati, che potrebbe ospitare un centro di accoglienza per migr. Ancora quarto Municipio - come Casal Bruciato - stesso copione, anche se i destinatari della mobilitazione annunciata sono migre non rom come nei due casi che hanno infiammato le cronache e il dibattito politico poco prima delle elezioni europee.Stamane, in una nota, Mauro Antonini, responsabile del Lazio per i fascisti del terzo millennio ha denunciato di aver ...

peppovic : A Settecamini si prepara la 'rivolta' anti-migranti, Casapound in testa (di L. Matarese) - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: A Settecamini si prepara la 'rivolta' anti-migranti, Casapound in testa - LucianaMatarese : Dopo Torre Maura, dopo Casal Bruciato, a Settecamini si... -