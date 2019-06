ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nuove grane giudiziarie per il governatore della RegioneMicheleal quale è stato notificato un altro avviso di proroga delle indagini preliminari perd’ufficio. La vicenda riguarda la nomina, a luglio 2017, di Francesco Spina (exdi Bisceglie) come consigliere della società Innova, che gestisce gli appalti centralizzati della Regione. Una nomina che di fatto ha violato la Legge Severino. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, Spina non poteva entrare nel cda dell’agenzia in quanto erain carica, un fatto che non avrebbe segnalato nel curriculum presentato alla Regione e del quale nessuno,compreso, si era curato all’atto di firma della nomina. Il provvedimento è stato notificato venerdì scorso, al termine di un’inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Bari. ...

TgLa7 : #Puglia:Emiliano indagato per violazione legge Severino. Inchiesta riguarda nomina ex sindaco Bisceglie in InnovaPuglia - RaiNews : #Puglia, il presidente della Regione Michele #Emiliano sarebbe indagato per abuso d'ufficio per violazione della le… - fattoquotidiano : Puglia, Emiliano indagato per abuso d’ufficio: “Nominò a Innovapuglia sindaco di Bisceglie violando Legge Severino” -