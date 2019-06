Olimpia Milano | inizia l’era Messina | pronti i colpi Datome e Wanamaker

Ufficiale - Ettore Messina nuovo coach dell’Olimpia Milano : Ettore Messina è ufficialmente il nuovo coach e ”president of basketball operation”, ossia responsabile dell’area tecnica, dell’Olimpia Milano. Lo annuncia la società sul proprio sito, confermando contestualmente che ”Pantaleo Dell’Orco assumerà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione del club a partire dal prossimo 1 luglio”. «La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il Sig. ...

Basket – Ettore Messina è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano : l’annuncio ufficiale del team : Non si è fatto attendere l’annuncio ufficiale: l’Olimpia Milano conferma i rumors, Ettore Messina è il nuovo allenatore La notizia era ormai nell’aria, si attendeva solo l’ufficializzazione, che non è tardata ad arrivare: dopo la comunicazione di questa mattina della rescissione del contratto di Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ettore: “la Pallacanestro ...

Ettore Messina ad un passo dall’Olimpia Milano : nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale : Ettore Messina torna in Italia: l’allenatore avrebbe già firmato il contratto con l’Olimpia Milano! Martedì la presentazione? Questa mattina l’Olimpia Milano ha annunciato la rescissione del contratto di Simone Pianigiani, che dunque non sarà più l’allenatore della squadra di basket milanese. La squadra di Armani sembra già avere le idee chiare sull’uomo al quale dare la gestione della panchina, e non solo. ...

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Ettore Messina - terremoto nel basket : torna in Italia - allenerà l'Olimpia Milano : Coach Ettore Messina torna in Italia. L'ex ct dell'Italia secondo The Athletic NBA avrebbe firmato per tre anni con l'Olimpia Milano ed è volato in Texas per chiudere il rapporto con i San Antonio Spurs. Messina a Milano sarà coach e responsabile dell'area tecnica. Di fatto Messina, che sarebbe pres

Basket – L’Olimpia Milano e Simone Pianigiani si dicono addio : rescisso il contratto : Simone Pianigiani saluta l’Olimpia Milano: rescisso il contratto dell’allenatore del club milanese Si separano le strade dell’Olimpia Milano e di Simone Pianigiani: il coach della squadra milanese, dopo una stagione fallimentare visti i mancati playoff in Europa League e la secca eliminazione nella corsa scudetto per in semifinale per mano di Sassari 3-0, ha rescisso il contratto col club. “La Pallacanestro Olimpia ...

Basket – L’Olimpia Milano e Simone Pianigiani si dicono addio : rescisso il contratto : Simone Pianigiani saluta l’Olimpia Milano: rescisso il contratto dell’allenatore del club milanese Si separano le strade dell’Olimpia Milano e di Simone Pianigiani: il coach della squadra milanese, dopo una stagione fallimentare visti i mancati playoff in Europa League e la secca eliminazione nella corsa scudetto per in semifinale per mano di Sassari 3-0, ha rescisso il contratto col club. “La Pallacanestro Olimpia ...

Olimpia Milano - addio a Pianigiani : risoluzione consensuale : L’Olimpia Milano si separa da Simone Pianigiani: dopo la sconfitta nelle semifinali playoff per mano di Sassari (e nonostante la conferma del tecnico da parte del presidente uscente Livio Proli), la società milanese ha annunciato l’addio dell’ex coach della nazionale. «La Pallacanestro Olimpia Milano e il Coach Simone Pianigiani hanno deciso in data odierna di […] L'articolo Olimpia Milano, addio a Pianigiani: risoluzione ...

Basket : Simone Pianigiani lascia la panchina dell’Olimpia Milano. Ettore Messina candidato numero uno per la sostituzione : Finisce dopo due stagioni il connubio tra Simone Pianigiani e l’Olimpia Milano. L’ex allenatore di Siena, Nazionale italiana, Fenerbahce e Hapoel Gerusalemme chiude la propria esperienza milanese in accordo con la società, dopo aver raccolto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa Italiana. L’ultima stagione ha visto Pianigiani portare la sua squadra a un passo dai playoff di Eurolega, giocandoseli fino all’ultima ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Sono convinto che con Milano-Cortina riusciremo a vincere” : Mancano due settimane al momento in cui, a Losanna, sarà effettuata la scelta delle scelte: chi ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026? Le candidature in piedi, ed è ormai noto, restano due: Milano-Cortina e Stoccolma-Åre. A parlare della speranza italiana di riavere i Giochi d’inverno dopo vent’anni è Giovanni Malagò, intervenuto a un convegno di commercialisti al Salone d’Onore del CONI. Dichiara il numero 1 del massimo ...

Doping – Brutta tegola per la Nazionale italiana di basket e l’Olimpia Milano : Christian Burns positivo : Christian Burns risultato positivo: il cestista italiano ha fallito un test antiDoping lo scorso maggio A pochi giorni dalla grande festa della finale Scudetto di basket e della preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali 2019 arriva un brutto colpo per la Nazionale italiana e l’Olimpia Milano: Christian Burns ha fallito un test antiDoping, effettuato da Nado Italia dopo una partita dell’Olimpia Milano contro l’Alma ...

Basket - Olimpia Milano e Italia : Chris Burns positivo agli anabolizzanti : L’ala dell’Olimpia Milano e della nazionale Italiana di Basket Chris Burns è risultato positivo agli anabolizzanti. Il cestista in forza alla squadra meneghina avrebbe fallito un test, effettuato da Nado Italia, lo scorso 12 maggio, in occasione della partita di campionato giocata contro l’Alma Trieste, risultando positivo ad un metabolita di clostebol. E’ ovvio che se ci dovesse essere conferma di questo, con le future ...

Serie A Basket – Olimpia Milano - pronto il rinnovo per Vladimir Micov : Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021 Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che ...

Le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina come antidoto allo sfascismo : Tutto sarà chiaro il 24 giugno, quando a Losanna il Cio deciderà quale sarà la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Da una parte c'è il fascicolo Milano-Cortina, dall'altra quello Stoccolma-Åre. Al centro gli otto tecnici della Commissione di valutazione che carte alla mano dovranno valutare la bont