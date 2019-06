LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | le tedesche

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:59 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa spettacolare sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 19.58 Partita bellissima e di altissimollo, Daebritz, con il gol al quarantaduesimo, ha regalato il primo posto allanel Gruppo B. Il possesso palla ha visto in vantaggio lacon il 59%, contro il 41% della, le, tuttavia si sono dimostrate più ciniche e determinate. La classifica del raggruppamento recita: 1.6p, 2.3p, 3. Cina 3p (una partita in meno), 4. Sudafrica 0p (una partita in meno). 93′ FINISCE QUI,1,O! 92′ Ancorad’angolo per le iberiche, siamo alle battute finali! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 90′ Laha perso solo una partita nella fase a gironi, in tutta la storia dei. 89′ ...

zazoomnews : LIVE Germania-Spagna 0-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: sfida di lusso per il primato del girone -… - zazoomblog : LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: inizia il secondo tempo le iberiche vogliono il… - zazoomblog : LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Daebritz porta in vantaggio le tedesche! -… -