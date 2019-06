Fumare in spiaggia 2019 | Codacons chiede divieto Cosa dice la legge?

Fumare in spiaggia potrebbe essere vietato anche in Italia : Come ogni anno, con l’avvicinarsi del caldo e della stagione estiva tutti i mezzi di comunicazione e le istituzioni politiche si concentrano sulla quantità di plastica presente nei mari e negli oceani. Quest’anno invece il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha deciso di puntare il dito contro un altro fenomeno, già regolamentato in alcuni Comuni Italiani e ...

Fumare sì - ma non in spiaggia : multe da 500 euro : Emanuela Carucci I sindaci dei Comuni in provincia di Roma e di Taranto hanno emesso un'ordinanza secondo cui saranno multati tutti quelli che fumeranno a mare D'ora in avanti sarà vietato Fumare in spiaggia. Così ha deciso Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, un Comune in provincia di Roma. "L'amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la salute dei cittadini ed il decoro urbano di ...

Multe fino a 500 euro! Sulla spiaggia di Capaci è vietato Fumare : Dal primo giugno non si potrà più fumare nelle spiagge di Capaci (Palermo). A firmare l’ordinanza “smoke free” è stato il sindaco Pietro Puccio. “Riteniamo che sia una decisione anche eticamente doverosa per tutelare l’incolumità e la salute di tutti, soprattutto dei non fumatori e delle persone più deboli”, ha spiegato il primo cittadino. Multe per i trasgressori dai 25 ai 500 euro.