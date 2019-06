Canada | il Parlamento vieta che nuovi delfini e balene finiscano in cattività

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A dover dare l’assenso finale è la regina Elisabetta, in quanto capo dello stato canadese, anche se il suo ruolo è puramente simbolico come guida del Commonwealth. Sarà la sovrana rendere liberimettendo il sigillo sulla legge approvata daldelchedi tenerli in. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei Comuni dopo il via libera del Senato. I, le focene e legià inresteranno tali ma non sarà consentito catturare o allevare altri cetacei, magari da tenere in parchi a tema come ce ne sono centinaia nel mondo. Sono due le strutture canadesi dove ci sono cetacei: il Marineland alla Cascate del Niagara, in Ontario, dovo ci sono 61 cetacei fra cui 55beluga, e l’acquario di Vancouver. https://twitter.com/Humane/status/1138114331361599488 Elizabeth May, leader dei Verdi e sostenitrice del ...

LaStampa : Canada, il parlamento vieta di tenere delfini e balene in cattività @lazampa @fulviocerutti - Gina17886201 : RT @Faraone2016: Canada, il parlamento vieta di tenere delfini e balene in cattività @LaStampa - vivaglianimali : RT @lazampa: Canada, il parlamento vieta di tenere delfini e balene in cattività @fulviocerutti -