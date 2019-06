Bambino cade dal quinto piano | è grave

Bambino di 2 anni annega cadendo in uno stagno a Nettuno : Un Bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno, dopo essere caduto in uno stagno di un’abitazione a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare la dinamica dell’accaduto.E’ stato il papà a trovare il bimbo di due anni morto stamattina in un piccolo stagno che si trova nel giardino della loro villa a Nettuno vicino Roma. Secondo quanto si ...

Maestra denuncia genitori di Bambino autistico perché correndo la fa cadere : In Sardegna una Maestra ha deciso di denunciare i genitori di un bambino autistico perché il piccolo che frequentava la scuola elementare, correndo l’aveva fatta cadere. La vicenda è accaduta ad Olbia e la Maestra ha deciso di denunciare i genitori perché, a suo dire, i genitori non sarebbero stati capaci di educare il bambino. Il piccolo che all’epoca dei fatti aveva 8 anni e frequentava la terza elementare, stava correndo per l’aula ...

Cade nel laghetto del ristorante : grave Bambino di 5 anni : Un bambino di 5 anni e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara dopo essere finito in un laghetto. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte al ristorante ‘laghetto della Gelata’, a Soriso, a due passi dal Santuario della Gelata (Novara). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo e’ sfuggito alla custodia dei genitori, e’ uscito dal locale che si affaccia su un laghetto ed e’ scivolato in ...