Al via i campionati italiani di caffè espresso

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si terranno il 12 e 13 giugno, in Mumac Academy, a Binasco (Milano) le finali italiane diItaliano Champion 2019, il campionato internazionale baristi promosso dall’Istituto nazionaleitaliano (Inei), giunto quest’anno alla sua sesta edizione. A sfidarsi saranno 14 giovani professionisti provenienti da tutta Italia che hanno superato le prove di selezione in tutto lo Stivale e che gareggeranno per diventare il campione italiano che accederà alla fase finale della gara, dal 18 al 22 ottobre a Host Milano, dove saranno coinvolti anche i vincitori delle tappe all’estero (Bulgaria, Cina, Corea, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Russia, Taiwan e Tailandia) per decretare il migliordel mondo. Una gara giocata a colpi die cappuccini perfetti, da preparare correndo contro il tempo (solo 11 minuti a disposizione del candidato), sotto gli occhi dei giudici ...

zazoomblog : Consumi: al via campionati italiani di caffè espresso - #Consumi: #campionati #italiani #caffè - a753auc : RT @Roma: Campionati @RomaEURO2020: 'One Year to Go' alla partita inaugurale all'Olimpico. Per dare il via al '-365', questa sera Ponte San… - lorysissy : RT @Roma: Campionati @RomaEURO2020: 'One Year to Go' alla partita inaugurale all'Olimpico. Per dare il via al '-365', questa sera Ponte San… -