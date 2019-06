huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) “Queste persone che hanno fatto queste di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”. Ha fatto indignare questa affermazione su Giovannie Paolodi Leonardo Zappalà, 19enne neomelodico siciliano che canta in napoletano, nella prima puntata di Realiti, il nuovo programma di Enricosu Rai2. Monta la polemica cinque giorni dopo la messa in onda della trasmissione, con indagini interne alla Rai e dure prese di posizione della politica. Nell’occhio del ciclone anche l’ex Iena, accusato se non di fiancheggiare, di minimizzare.però ci tiene a sottolineare che il programma non gli è mai sfuggito di mano e - a La Stampa - dichiara:“La bufera è scoppiata perché nessuno ha visto la trasmissione che si chiama ‘Realiti’ e appunto ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: Lucci sugli insulti a Falcone e Borsellino: 'Non è Riina, ma un pischello. Gli ho detto di studiare' - HuffPostItalia : Lucci sugli insulti a Falcone e Borsellino: 'Non è Riina, ma un pischello. Gli ho detto di studiare' - nando_saviano : RT @gasparripdl: Mi chiedo perché #Lucci continui a percepire immense prebende dalla Rai quando ha dimostrato di non essere all'altezza, e… -