L' Italia vola con Insigne e Verratti | 2-1 alla Bosnia | Mancini fa 4 su 4

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia 2-1 : Verratti e Insigne fanno volare gli azzurri - quarta vittoria di fila : L’Italia ha sconfitto la Bosnia-Erzegovina per 2-1 e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri hanno trionfato all’Allianz Stadium di Torino e proseguono nel loro cammino immacolato: primo posto nel gruppo J a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulla Finlandia (2-0 in Liechtenstein) e addirittura 8 sugli avversari odierni e sulla Grecia (clamoroso ko in Armenia ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia vola agli ottavi nelle gare a squadre dell’arco olimpico e con le azzurre del compound : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui questa seconda giornata di gare. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.15 Delusione invece al maschile, dove l’Italia viene subito eliminata al primo turno. Pagni, Pagnoni e Mior vengono sconfitti 234-230 dalla Norvegia. 20.14 L’Italia vince al femminile! Le azzurre battono 231-220 Singapore e passano agli ottavi dove affronteranno ...

Salute a tavola - sempre più Italiani attratti dai prodotti “yeast free” : 9 su 10 li acquisterebbero pur non avendo intolleranze al lievito : Gonfiore, problemi intestinali, senso di pesantezza e aumento dell’appetito. Sono questi alcuni dei sintomi che secondo gli esperti del settore alimentare possono segnalare un eccesso di lieviti nella propria dieta. Un regime alimentare in grado di ridurne la quantità infatti aiuta non solo chi soffre di determinate intolleranze o allergie, ma può fornire numerosi benefici in termini di Salute per tutti. È proprio per questo motivo che sempre ...

Presto mi trasferirò a Miami! Irama vola via dall'Italia : Il cantante, in radio con la nuova hit "Arrogante", ha risposto alle domande dei follower su Instagram, confessando di volersi trasferire in America quanto prima per lavorare e sviluppare il suo progetto musicale. Irama sta per spiccare il volo. Il giovane cantautore, vincitore della 17esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ha infatti confessato ai suoi fan di volersi trasferire in America. L’occasione per fare ...

Scherma : Giorgio Avola vince il titolo Italiano a squadre con Fiamme Gialle : Palermo, Campionati Italiani Assoluti: Giorgio Avola vince il titolo italiano a squadre con le Fiamme Gialle

Barbara Bonansea - l'azzurra che ha fatto volare l'Italia all'esordio Mondiale : Classe 1991. Dalla provincia torinese alla Francia. È una favola bella quella di Barbara Bonansea, scricciolo dell’Italia Mondiale, la giocatrice che ha fatto volare la squadra delle azzurre consentendole di vincere contro l’Australia all’esordio della competizione più importante. Che non sia stato facile arrivare a vestire quella maglia, lo immaginiamo. E lo racconta lei stessa.“Ho incominciato a giocare a ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores/Promesse 2019 : Sottile vola a 2.30 - record di Olivieri. Podi e risultati : A Rieti proseguono i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 di Atletica leggera. La seconda giornata di gara è stata caratterizzata soprattutto dal fantastico salto di Stefano Sottile (2.30, minimo per i Mondiali di Doha) e dal record italiano under 20 di Giorgio Olivieri che ha spedito il suo martello a 79.23 metri. Non sono mancate altre prestazioni di rilievo: Rebecca Borga ha corso i 400 metri in 53.15, Brayan Lopez ha migliorato di ...

Atletica - show Stefano Sottile : vola a 2.30 - minimo per i Mondiali! Grande ritorno dall’infortunio - l’alto Italiano si esalta : show di Stefano Sottile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse che si stanno disputando a Rieti: il 21enne ha infatti saltato 2.30 metri e ha così ottenuto il minimo per i Mondiali di Doha! Prestazione superlativa da parte del piemontese, già Campione del Mondo Allievi nel 2015, che ha migliorato il proprio personale di ben sei centimetri e ha sfiorato la miglior prestazione italiana under 23 (il 2.31 di Gianmarco Tamberi). Stefano Sottile è ...

Mondiali Under 20 - boom boom Pinamonti : l’Italia vola in semifinale - Mali ko : Mondiali Under 20 – Si è concluso il quarto di finale valido per i Mondiali Under 20, spettacolo e grandi emozioni nella partita tra Italia e Mali, gli azzurrini volano in semifinale ed adesso si candidano a diventare sempre più protagonisti per la competizione. Ottima prova per il Mali che non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 21 minuti, fallo killer di Diakite. Il match si sblocca dopo appena 12 minuti ...

Boom delle erbe in Italia : dalla tavola alla farmacia - ecco le più usate : La svolta naturalistica degli Italiani spinge il ritorno delle erbe dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un Boom che porta la domanda nazionale a 25 milioni di chili nel 2018. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della presentazione del progetto di Bonifiche Ferraresi (Bf), la più grande azienda agricola biologica in Italia per estensione, che prevede in Sardegna importanti investimenti per ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia vola in Grecia - obiettivo restare a punteggio pieno : Terzo appuntamento per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020 per la Nazionale italiana nel Gruppo J: gli azzurri sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, con 8 gol fatti e zero subiti. L’obiettivo è ovviamente quello di riuscire nuovamente a timbrare il cartellino e restare in vetta evitando sorprese scomode, anche se, almeno sulla carta, il pass per la prossima manifestazione continentale appare scontato per la squadra ...

Sondaggi elettorali SWG - la Lega vola al 36 - 5% - crolla Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, la Lega vola al 36,5%, crolla Forza Italia Naturalmente c’era da attenderselo, è un classico nel dopo elezioni che il partito vincente ottiene un boost nei primi Sondaggi dopo la tornata elettorale.Si tratta del fenomeno del bandwagon, detto anche del saltare sul carro del vincitore.La crescita della Lega dunque non arriva inaspettata. E non meraviglia neanche che ciò avvenga soprattutto ai danni di Forza ...

Valentino Rossi - caduta al Mugello/ Video MotoGp : scivola Yamaha - disastro Gp Italia : Valentino Rossi, brutta caduta al Mugello: gara e Gran Premio d'Italia da dimenticare per il Dottore che scivola con la sua Yamaha nella ghiaia. Il Video

Mondiali Under 20 - l’Italia vola ai quarti : Pinamonti stende la Polonia su rigore : Con un rigore a cucchiaio di Pinamonti e soprattutto con un Plizzari paratutto l’Italia Under 20 batte la Polonia e vola ai quarti di finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale Under 20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti, l’Italia è 21esima, con un solo ...