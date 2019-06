Cosenza, shock durante la messa: prete beve dal calice e vomita, avvelenato con candeggina (Di martedì 11 giugno 2019) Protagonista dello spiacevole episodio Don Claudio Albanito, parroco del comune di Rose. Si è sentito male improvvisamente durante la messa pomeridiana accusando un forte bruciore alla gola e un senso di soffocamento. Soccorso e portato ospedale, si è ripreso. Poi la scoperta: nell'ampolla utilizzata per purificare il calice è stata trovata candeggina. (Di martedì 11 giugno 2019) Protagonista dello spiacevole episodio Don Claudio Albanito, parroco del comune di Rose. Si è sentito male improvvisamentelapomeridiana accusando un forte bruciore alla gola e un senso di soffocamento. Soccorso e portato ospedale, si è ripreso. Poi la scoperta: nell'ampolla utilizzata per purificare ilè stata trovata

Stava dicendo messa come aveva fatto tante altre volte nel corso della sua vita da parroco quando, subito dopo aver bevuto il vino dal calice sull'altare, ha iniziato a sentirsi molto male tanto da dover interrompere la funzione religiosa e vomitare. Poco dopo la terribile e agghiacciante scoperta: aveva bevuto candeggina che qualcuno aveva versato nel calice avvelenandolo. È quanto accaduto lo scorso weekend a Don Claudio Albanito, parroco di Rose, piccolo comune calabrese della provincia di Cosenza. Come ha ricostruito lo stesso prete, raggiunto telefonicamente dall’Ansa, tutto si è svolto in pochi attimi sabato pomeriggio durante la consueta messa in programma per le 18. Al momento del rito della Comunione ha iniziato ad avvertire improvvisante un forte bruciore alla gola seguito subito dopo da un senso di soffocamento.