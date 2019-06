Tom Morello e Matthew Bellamy in una gara di solo sul palco dei Muse video

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Tomsi sono "fronteggiati" (le virgolette sono d'obbligo) durante un concerto deiall'Etihad Stadium di Manchester. Il retroscena è una storia di attestazioni di stima e liuteria, in quanto il frontman della band di New born è divenuto da poco azionista di maggioranza della liuteria Mason, e ha voluto rendere omaggio aregalandogli una chitarra personalizzata. Durante lo show deiha annunciato l'arrivo disul, e lo storico chitarrista ha mitragliato il pubblico con il suo scratch che ha reso grandi i Rage Against The Machine con l'impiego dello slide e della sua inseparabile pedaliera.gli stava di fronte in uno stato di adorazione, e accompagnava il suocon accordi e sorrisi. Abbandonato lo slide, Tomha improvvisato scale amplificate con l'effetto del delay, per poi concludere ...

OptiMagazine : @tmorello e @MattBellamy in una gara di solo sul palco dei @muse (video) - ilpaulus : RT @VirginRadioIT: Muse, l'inedito duetto tra Matt Bellamy e Tom Morello sul palco di Manchester! Guarda il video @muse @MattBellamy @tmore… -