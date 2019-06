Serpente a spasso per le vie di San Giovanni in Fiore | recuperato e rilasciato nel suo

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un innocuoBiacco (Hierophis viridiflavus carbonarius) nella calda serata di ieri è stato avvistato alla periferia di via Roma, in pieno centro abitato a Sanin. La segnalazione è giunta grazie a un cittadino sensibile, Baldasarre Oliverio, che assieme alla moglie stava percorrendo a piedi la zona quando si è trovato davanti il lungo e nerostrisciante, non esitando a contattare Gianluca Congi, esperto della materia che è intervenuto prontamente con il collega della Polizia Provinciale Emanuele Scalzo. L’animale, visibilmente intorpidito, vista l’ora tarda è stato liberato il giorno successivo in un habitat idoneo, sano e salvo. Si tratta dell’ennesimo salvataggio di serpenti sul territorio della Sila, grazie all’opera di sensibilizzazione che nel corso di molti anni proprio Gianluca Congi porta avanti affinché queste creature non vengano prese a ...

