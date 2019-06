Precari scuola 2019 20 | sarà l’anno delle supplenze? I numeri

Scuola - Precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Scuola - Precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Scuola - stabilizzazione Precari : l’accordo sullo sblocca cantieri fa ripartire la trattativa : Il progetto per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio aveva conosciuto un improvviso ed inatteso stop. La causa era la tenuta dell’attuale governo Conte. Un importante aggiornamento circa le frizioni governative tra Lega e M5S è arrivato nella tarda serata di ieri. Per il momento l’intesa tra i due alleati di governo è salva, come riportato da una news di skytg24. La news Dopo una trattativa andata avanti per ...

Scuola - Precariato docenti e PAS ultime notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Scuola - docenti Precari e Pas ultime notizie : doppio binario o percorso unico? : La questione riguardante la stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio sembra aver subìto una frenata dopo l’incontro tenutosi ieri al Ministero dell’Istruzione. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ riferisce in merito al confronto che ha visto la presenza, almeno nelle battute iniziali, del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. doppio binario o percorso unico? La proposta elaborata ...

Scuola - Precariato docenti e PAS ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Scuola - Partito Socialista Italiano incontra i docenti Precari : Il Partito Socialista Italiano ha avviato un dialogo con i docenti precari della Scuola per conoscere da vicino i problemi che impediscono la stabilizzazione tanto raccomandata dall’Europa. Di recente c’è stato un appuntamento ad un convegno che si è svolto presso la sala della protomoteca del Campidoglio. L’evento si è tenuto in concomitanza con la festa della Repubblica del 2 Giugno, alla presenza di alcuni parlamentari del ...

Scuola - Precariato docenti e fase transitoria ultime notizie : ecco le parole del senatore Pittoni : Il presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, ha ribadito quelle che vogliono essere le intenzioni del Governo in merito alla stabilizzazione dei docenti precari. ‘Sui precari della Scuola la Lega intende rispettare il punto 22 del contratto di Governo – ha dichiarato il senatore leghista – il quale prevede una “fase transitoria” per garantire “il superamento delle criticità che in questi anni ...

Precari scuola e aumenti stipendi - Bussetti : ‘Niente promesse a vuoto’ : Dopo la polemica sorta per l’annuncio pre-elezioni della stabilizzazione dei Precari della scuola, il ministro Bussetti torna a parlare e chiarisce: “Niente promesse a vuoto, è il contratto di Governo, non campagna elettorale“. A parlare della questione è un articolo de La Stampa del 25 maggio, contenente una sua intervista. Lì il ministro usa espressioni forti relative ai Precari, come “indegno è fare vivere una persona ...

Scuola - Precariato docenti ultime notizie : Lena Gissi sbotta ‘Tutto questo non lo accetto’ : La segretaria nazionale di Cisl Scuola, MaddaLena Gissi, ha replicato alle critiche mosse contro la proposta dei sindacati formulata nei giorni scorsi al Governo. In una nota diffusa dal sindacato, Lena Gissi dichiara: ‘Non accetto che si metta in caricatura una proposta sindacale sul reclutamento che credo molto meditata e seria, che non nasce da ideologie o inseguimento del consenso ma da una profonda, diretta e quotidiana conoscenza di ...

Scuola - Bussetti su stabilizzazione Precari : ‘No promesse a vuoto - no campagna elettorale’ : In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha replicato alle critiche rivoltegli in seguito all’annuncio delle misure a beneficio dei precari storici della Scuola. Bussetti rispedisce al mittente le accuse sulle misure a favore dei precari storici della Scuola ‘Questo Governo ha già dimostrato di non fare promesse a vuoto. Noi alle parole facciamo ...

Scuola - stabilizzazione docenti Precari ultime notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...

Scuola - Precariato e reclutamento ultime notizie : ora tocca ai vincitori concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Precari di scuola e sanità - i ministri : “Pronti ad assumervi” a poche ore dalle elezioni : Quando mancano 48 ore all’apertura delle urne, i ministri leghisti Marco Bussetti e Giulia Bongiorno annunciano un piano di stabilizzazioni e assunzioni nella scuola che fa scattare l’applauso dei sindacati, ma scatena il mal di pancia degli alleati del Movimento 5 Stelle, infastiditi al punto da mettere in guarda il ministro dell’Istruzione da «fo...