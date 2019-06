Ligabue tour negli stadi Scaletta in anteprima | ' Così ho sconfitto'

Ligabue torna con lo Start Tour Stadi 2019 alla Fiera di Eeggio Emilia : Ligabue torna con lo Start Tour Stadi 2019 alla Fiera di Reggio Emilia."C'e' il suono del nuovo album "Start" anche in alcuni brani di repertorio

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Inizia da Bari “Start tour stadi 2019” di Ligabue che termina a Roma : Reggio Emilia. «C’è il suono del nuovo album “Start” anche in alcuni brani di repertorio, soprattutto nella parte ritmica che

Finti sold out per concerti di Ligabue - il tour negli stadi stona nell’analisi del C1 di Striscia La Notizia : I concerti di Ligabue con biglietti a pochi centesimi? Secondo Striscia La Notizia non sarebbe una possibilità così remota, soprattutto dopo le analisi condotte sui documenti che rivelano il numero di biglietti venduti a prezzo standard, quelli in omaggio e quelli venduti a pochi centesimi. Secondo quanto fatto emergere da Striscia, almeno il 10% dei biglietti venduti per il prossimo concerto in Calabria sarebbero stati concessi in omaggio. ...

Polvere di stelle è il nuovo singolo di Ligabue - un appello all’umanità prima del tour negli stadi : Si intitola Polvere di stelle il nuovo singolo di Ligabue disponibile da venerdì 24 maggio in rotazione radiofonica. Il brano è contenuto nell'album Start, rilasciato lo scorso marzo, e arriva in radio a poche settimane dall'avvio del tour negli stadi italiani. Ligabue presenterà in concerto le canzoni del nuovo disco anticipato dal singolo Luci d'America, ma anche una selezione di successi del passato, contenuti nei precedenti lavori. Ion ...

Le prime anticipazioni di Ligabue sullo Start Tour 2019 - una grande festa da greatest hits : Partirà il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari lo Start Tour di Ligabue. Una Tournée negli stadi italiani, da Bari a Roma passando per Messina, Pescara e Firenze. Ligabue sarà allo Stadio San Siro di Milano il 28 giugno e poi allo Stadio Olimpico di Torino il 2 luglio. Toccherà il 6 luglio Boogna e il 9 luglio Padova prima del gran finale allo Stadio Olimpico di Roma il 12 luglio, ultima tappa della Tournée a sostegno dell'album ...

Nuovo tour per Ligabue - al via il 14 Giugno da Bari : Partirà dallo Stadio San Nicola di Bari il 14 Giugno lo "Start tour 2019" di Ligabue, pronto ad esibirsi nei principali stadi d'Italia con un grande show, in cui riproporrà i suoi più grandi successi e quelli di "Start", dodicesimo album d'inediti certificato disco di platino del quale attualmente è in radio il secondo singolo "Certe donne brillano". Ad un mese dal primo appuntamento, queste le altre date annunciate: 17 Giugno allo Stadio San ...