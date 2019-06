Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019)De Andrè esi sono rese protagoniste di un nuovoal. L’influencer friulana è tornata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con la sua ex inquilina. Tranon è mai corso buon sangue. Le due fin dall’inizio si sono prese di mira a vicenda. L’ex naufraga due settimane fa, è entrata nel reality in veste di ‘disturbatrice’. Nonostante lanon avesse fatto nulla di particolare, ha scatenato la gelosia della De Andrè. Quest’ultima in più occasioni ha lanciato numerose frecciatine velenose, rivolte alla sua ex inquilina. Come annunciato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, questa serasarebbe entrata di nuovo nella Casa di Cinecittà per chiarire con la De Andrè. Le due donne anziché chiarire si sono rese protagoniste di un duro scontro. Per tutto il tempo la nipote del compianto Faber, ha puntata il ...

SkySportF1 : ?? Binotto ?? Wolff ?? Il botta e risposta ? - chiaraa61989029 : RT @chiaraisherelol: Discussione sulla canzone da cantare?? A:there must be an angel è bella T:ma non cantiamo insieme A:però è la prima TAR… - ElisaDiGiacomo : GF, botta e risposta al vetriolo tra Francesca e Taylor Mega: ‘L’Italia ti odia’ -