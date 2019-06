E3 2019 | la surreale avventura noir Genesis Noir si mostra in un nuovo trailer

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Laè statata durante il PC Gaming Show da poco terminato, il gioco sarà disponibile solo su PC e può essere considerato come un mix tra storytelling interattivo ed arte generativa.pone molta enfasi sull'esplorazione, interazione tattile ed arte generativa, il giocatore dovrò vagare attraverso vignette in 2D per raccogliere indizi per risolvere puzzle. Il tutto con una trama romantica a fare da sfondo. Leggi altro...

Eurogamer_it : E3 2019: la surreale avventura noir #GenesisNoir si mostra in un nuovo trailer - simonettatomass : RT @VladiMurtas: Ma in che CAZZO di paese sto vivendo da oltre un anno? Ho il dubbio di aver attraversato una fessura multidimensionale sen… - sirgolly : RT @VladiMurtas: Ma in che CAZZO di paese sto vivendo da oltre un anno? Ho il dubbio di aver attraversato una fessura multidimensionale sen… -