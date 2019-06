Whirlpool | cardinale Sepe celebra messa tra i lavoratori | “Atteggiamento della proprietà

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “Vogliamo dire con chiarezza che Napoli, la Campania, il Sud, l’Italia non sono territori da conquistare e abbandonare. Si abbia il coraggio di guardare in faccia i tanti padri e le tante madri di famiglia che, con il sudoreloro fronte e del loro lavoro, hanno consentito all’azienda di rimpinguare i suoi conti in banca“. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli,Crescenzio, nell’omelia allazione eucaristica nello stabilimentodi via Argine. “L’atteggiamentoci sgomenta – ha sottolineato il– il lavoro non può essere messo in discussione. La fabbrica non si chiude perché inon sono birilli dei quali ci si può liberare quando si vuole, apponendo una X su una slide. Ai responsabilidecisione diciamo: provate a stare al posto di questie a ...

