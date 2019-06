Taranto | truffava i suoi clienti | in manette un commercialista

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Emanuela Carucci L'uomo dovrà scontare nove anni di carcere e risarcire alcuni. Rischia di essere indagata anche una dipendente di banca per falsa testimonianza È accusato di truffa aggravata, falso materiale in atto pubblico, falso in scrittura privata, dichiarazione infedele e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte undi. Si tratta di Mauro Mongelli, 58enne, che ora dovrà scontare una pena detentiva di nove anni oltre all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno".Secondo le indagini portate avanti dalla guardia di finanza, l'uomo approfittando della fiducia deie dei direttori di banca avrebbe rubato le somme di denaro che gli venivano consegnate per pagare le tasse. Per questo, pur essendo un, aveva un tenore di vita molto ...