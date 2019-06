85 anni fa il primo Mondiale vinto dall' Italia con il contributo del Duce

85 anni fa primo Mondiale vinto da Italia…grazie a Mussolini : Domani sara' una data storica per la Nazionale italiana di calcio: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo nell'edizione disputata in casa. Ottantacinque anni fa l'Italia alzo' la leggendaria Coppa Rimet dopo aver superato in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1, con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare. Una vittoria ...

85 anni fa il primo Mondiale vinto dall'Italia - 'grazie' al contributo del Duce : Domani sarà una data storica per la Nazionale italiana di calcio: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo nell'edizione disputata in casa. Ottantacinque anni fa l'Italia alzò la leggendaria Coppa Rimet dopo aver superato in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1, con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare. Una vittoria ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner vince il suo primo match su erba nelle qualificazioni - superato Lukas Lacko : Jannik Sinner supera il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo olandese che, assieme a quello di Stoccarda, segna l’inizio della breve (ma intensa) stagione su erba. Vittima dell’altoatesino è lo slovacco Lukas Lacko, attuale numero 153 del mondo, ma con un passato tra i primi 50 e con due terzi turni a Wimbledon e la finale di Eastbourne all’attivo sui prati. Il punteggio è di ...

Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...

Tetris oggi festeggia 35 anni. Lunga vita al primo puzzle game! : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Korobeiniki (1861) è una canzone popolare russa che alla stragrande maggioranza delle persone dirà poco o nulla, anche se molti, almeno una volta nella vita, ne avranno ascoltato la sua più famosa versione. Il motivo è infatti il tema musicale, opera del compositore e sound designer giapponese Hirozaku Tanaka, che accompagna la discesa dei tetramini del Tetris, il gioco d’intelligenza che, proprio oggi, ...

Il primo bicchiere tra gli 11 e i 13 anni. E uno su dieci si è persino già ubriacato : Manila Alfano Solo in Lombardia nel 2018 presi in carico per la dipendenza 900 ragazzini Il cellulare in tasca per sicurezza e ciao ciao. Figli sulla soglia dell'adolescenza, sono piccolini ancora, undici anni, dodici. Eppure bevono, il sabato sera, il giorno buono per uscire col gruppo. Sono bambini e bambine, frequentano le scuole medie, fanno i compiti al pomeriggio e sport dopo la scuola. Eppure sembrano già così persi, senza ...

Come il primo Walkman ha cambiato il mondo - 40 anni fa : Un TPS-L2, il primo Walkman della storia (Foto di Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images) È possibile non averne mai posseduto uno o non conoscerne l’esatto funzionamento, o considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia, persino. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l’epopea pluridecennale, la parola Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in ...

“Sessant'anni fa - io - Nicola Pietrangeli - vincevo il mio primo Roland Garros" : Il 30 maggio di sessant'anni fa, Nicola Pietrangeli conquistava il primo titolo dello Slam del tennis italiano, battendo il sudafricano Ian Vermaak nella finale del Roland Garros. Che cosa ricorda di quell'impresa? “Poco, Vermaak non era un campione, non so nemmeno come fece ad arrivare così lontano. E io ero il numero 3 del tabellone, come la mia classifica che, all'epoca, si creava facendo la media fra le due principali superfici, terra e ...

C’è un nuovo Tamagotchi - 20 anni dopo il primo : Il loro primo esordio risale al 1996 e nonostante siano passati più di vent’anni, probabilmente i nostalgici del passato non avranno ancora dimenticato i giorni (e le notti) trascorsi ad accudire il loro amato animaletto virtuale che prendeva vita all’interno dei Tamagotchi. Del Tamagotchi, una delle icone degli anni Novanta, è memorabile innanzitutto la storia: la sua invenzione si deve a un giorno in cui Aki Maita, della Bandai ...

Sconfigge centrodestra e Lega! Ha 40 anni il primo sindaco trans d'Italia : Si chiama Gianmarco Negri, ha 40 anni ed è uno stimato avvocato. Da oggi è anche il primo sindaco transgender d’Italia: è nato donna (si chiamava Maria), poi alcuni anni fa si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per cambiare sesso, conclusi con la variazione anche anagrafica. Con il 37,54% ha vinto a sorpresa le amministrative a Tromello, paese di 3.700 abitanti in Lomellina, in provincia di Pavia, con una lista civica che guarda ...

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono fatti dei dolcissimi auguri per il primo anniversario da quando si sono incontrati : Awww The post Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono fatti dei dolcissimi auguri per il primo anniversario da quando si sono incontrati appeared first on News Mtv Italia.

Devastante terremoto in Perù : gravissimi danni e crolli - il primo bilancio ufficiale delle autorità [GALLERY] : Un violento terremoto magnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) gravi danni in Perù, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia. La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party M-rated a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...