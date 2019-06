Stati Uniti e Russia hanno quasi fatto un incidente tra due navi militari

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : gli Stati Uniti si prendono tutto. Italia maschile fuori ai quarti : Si concludono con un doppio successo degli Stati Uniti, tanto al maschile quanto al femminile, i Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator) in Mongolia. Le due squadre americane conquistano il trionfo iridato battendo, tra gli uomini, la Turchia per 16-12 e, tra le donne, la Nuova Zelanda per 19-13. L’Italia ha concluso, nel torneo maschile, ai quarti di finale la propria esperienza, finendo superata proprio dai ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : gli Stati Uniti si prendono tutto. Italia maschile fuori ai quarti : Si concludono con un doppio successo degli Stati Uniti, tanto al maschile quanto al femminile, i Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator) in Mongolia. Le due squadre americane conquistano il trionfo iridato battendo tra gli uomini la Turchia per 16-12, tra le donne la Nuova Zelanda per 19-13. L’Italia ha concluso, nel torneo maschile, ai quarti di finale la propria esperienza, finendo superata proprio dai futuri ...

Harry e Meghan vivranno negli Stati Uniti? : Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Harry e Meghan: stavolta i tabloid sostengono che i duchi di Sussex si trasferiranno negli Stati Uniti. Sono diventate incontrollabili le voci sul destino di Harry e Meghan, da poco genitori del piccolo Archie Harrison. Secondo quanto racconta l’esperto di questioni reali Rob Shuter nel suo programma “iHeart Radio Show”, la famiglia dei duchi di Sussex non si trasferirebbe più in ...

I negoziati tra Messico e Stati Uniti per fermare i migranti : Trump sta usando la questione dei dazi per spingere il governo messicano a investire nel pattugliamento delle frontiere

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida domani gli Stati Uniti : Volleyball Nations League Maschile: azzurri domani in campo contro gli Stati Uniti Prosegue il lavoro di preparazione per gli azzurri che da domani a domenica a Ufa, in Russia, saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. Nel corso del secondo weekend di gare la Nazionale tricolore sfiderà Usa, Portogallo e Russia. Le gare saranno ospitate all’interno dell’Ufa Arena che ha una capienza di 8150 spettatori. Si preannuncia ...

Pronostico Stati Uniti vs Ecuador - Quarti di Finale Mondiale U-20 08-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Stati Uniti-Ecuador, Quarti di Finale Mondiale U-20; Sabato 8 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Stati Uniti / Ecuador / Analisi / Pronostico – Nel match che apre il sabato del Mondiale U-20 in Polonia si affrontano allo Stadion Miejski, Stati Uniti e Ecuador.Come arrivano le due squadre?Stati Uniti / Mondiale U-20 / Ecuador – I padroni di casa hanno sorpreso tutti gli addetti ai lavori andando a ...

Allarme morbillo negli Stati Uniti : già 1.000 casi nel 2019 : negli Stati Uniti sono Stati registrati 1.000 casi di morbillo nel 2019: lo hanno reso noto oggi le autorità sanitarie. La malattia nel Paese era stata dichiarata “eliminata” nel 2000, un obiettivo che era stato fissato nel 1966 con l’inizio della vaccinazione (una malattia può ritenersi debellata in una particolare area geografica in assenza di trasmissione continua per 12 mesi). Al momento il maggior numero di casi è ...

Dal 2021 sarà vietato vendere tabacco nella città di Beverly Hills - negli Stati Uniti : A partire dal 2021 non si potrà vendere tabacco in gran parte de gran parte dei punti vendita attualmente autorizzati di Beverly Hills, città che si trova nel territorio di Los Angeles, in California. Il consiglio comunale della città ha

In catene e senza cibo per giorni : bimbo trovato morto nel bagno di un hotel negli Stati Uniti : Un bambino di 12 anni è morto di fame e stenti dopo che è stato trovato incatenato e con un collare al collo da una settimana nel bagno di un motel in Indiana, dopo aver subito anche maltrattamenti e percosse. Eduardo Posso - scrive la Cnn - è morto in ospedale per complicazioni.Il padre, Luis Posso, 32 anni, e la compagna di lui, Dayana Medina-Flores, di 25, sono Stati arreStati con l’accusa di omicidio, abbandono di ...

Gli Stati Uniti hanno vietato a tour organizzati e a navi da crociera di fare tappa a Cuba : Il governo di Donald Trump ha annunciato nuove misure per limitare la presenza di cittadini statunitensi a Cuba, paese sottoposto a sanzioni americane, e aumentare la pressione sull’economia Cubana: tra le altre cose, ha vietato l’ingresso nel paese a tour

Stati Uniti - ora per entrare bisogna fornire i propri account social : Anche i social saranno tenuti sotto controllo per poter entrare negli Stati Uniti. Il dipartimento di Stato e il dipartimento di Sicurezza interna a stelle e strisce hanno annunciato proprio in questi giorni che d'ora in avanti per prendere in considerazione la domanda di un visto - per l’ingresso e la permanenza nel Paese – sarà necessario fornire anche i propri account delle diverse piattaforme web. Facebook, Instagram ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le favorite. Stati Uniti - Francia - Germania e Giappone in prima fila : Il conto alla rovescia sta per terminare per le squadre che prenderanno parte ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dal 7 giugno al 7 luglio la Francia sarà al centro della scena, splendida vetrina per le giocatrici più forti del pianeta, pronte ad esibirsi con giocate di pregevole fattura. Ci sarà anche l’Italia. La Nazionale di Milena Bertolini ha interrotto il digiuno che durava da 20 anni e vuole giocarsi le proprie carte di ...

La Cina ha avvertito i viaggiatori cinesi che entrano negli Stati Uniti che potrebbero essere soggetti a controlli e interrogatori : Il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi negli Stati Uniti hanno diffuso delle raccomandazioni sui viaggi nel paese ai propri cittadini, informandoli del fatto che i viaggiatori cinesi sono Stati sottoposti a interrogatori e ad altre

Pronostico Francia vs Stati Uniti - Ottavi di Finale Mondiale U-20 04-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Francia-Stati Uniti, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Martedì 4 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Francia / Stati Uniti / Analisi – Allo Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium va in scena la sfida valevole per gli Ottavi di Finale che mette di fronte la Francia agli Stati Uniti.Come arrivano le due squadre?Francia / Stati Uniti/ Mondiale U-20 – I padroni di casa di giornata hanno chiuso a punteggio pieno ...