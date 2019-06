Mattino | Dubbio Insigne per la Nazionale

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019)in. Come riporta Bruno Majorano sul, Mancini é nsulla formazione che schiererà contro la Grecia «Ho visto tutti gli attaccanti abbastanza bene, ho ancora qualche ora per valutare. La certezza è una: ho cinque centravanti, qualcuno dovrà andare in tribuna» Ha dichiarati il tecnico è l’incertezza è proprio su Lorenzo e Quagliarella, i due napoletani si contendono il posto Tutto gira attorno a Bernardeschi che qualora dovesse partire esterno sfilerebbe il posto da titolare a, mentre se il ct dovesse decidere di utilizzarlo da falso nove nel 4-3-3, occuperebbe la casella che attualmente toccherebbe di diritto a Quagliarella (o Belotti). Riporta Majorano, ma c’è tempo fino a mezzanotte per risolvere ilL'articoloper lailNapolista.

