L’Italia di Mancini fa un passo verso gli Europei | convincente vittoria 3-0 in Grecia

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Grecia-Italia. Roberto Mancini : “Siamo L’Italia - dobbiamo giocare per vincere” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera affronterà la Grecia in un match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Atene con l’obiettivo di vincere per allungare in testa al girone, il CT Roberto Mancini è convinto delle potenzialità dei suoi ragazzi e ha analizzato la situazione a 24 ore dal fischio d’inizio: “Ho visto tutti abbastanza bene in allenamento, stiamo ...

Mancini : “L’Italia può aprire un ciclo”. “In prospettiva” - spiraglio per Balotelli : "L'Italia è già pronta, possiamo aprire un ciclo". Lo dice Roberto Mancini in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. La sua avventura azzurra è iniziata ufficialmente il 28 maggio di un anno fa con la prima amichevole vinta contro l'Arabia Saudita. "Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Per cui se facciamo un buon lavoro, se giochiamo un calcio offensivo che diverta e che gratifichi, ecco che allora ...

Calcio - Roberto Mancini : “Noi siamo L’Italia - possiamo fare come la Francia e la Spagna e aprire un ciclo” : Roberto Mancini, a quasi un anno dal suo esordio come commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, ed alla vigilia del doppio confronto con Grecia e Bosnia, molto importante per il cammino azzurro verso gli Europei itineranti del 2020, ha concesso un’intervista al quotidiano torinese “La Stampa“. Dura la vita da selezionatore, dato che sono pochi gli spazi riservati alla Nazionale: “La cosa più faticosa è stare ...

Euro2020 - Mancini e il rebus attacco per L’Italia : Immobile a secco - Balotelli e Belotti pronti al ritorno in azzurro : In vista delle sfide contro Grecia e Bosnia, Roberto Mancini monitora la situazione degli attaccanti azzurri: Immobile è a secco di gol dal 7 aprile, Balotelli e Belotti potrebbero tornare in azzurro Al termine del campionato di Serie A, prima delle vacanze estive, tornerà in campo l’Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno) valevoli per le qualificazioni a Euro2020. Roberto Mancini sta monitorando con attenzione il ...

Mancini a DAZN : “Ranking troppo brutto per L’Italia” : Roberto Mancini fa il punto sul suo lavoro da ct azzurro, in un’intervista a Diletta Leotta, su LineaDiletta su DAZN. PARTICOLARITÀ NAZIONALE Spero che sia una Nazionale che piaccia perchè ha dei giocatori tecnicamente bravi. Spero che questo possa avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c’è un buon entusiasmo e credo che […] L'articolo Mancini a DAZN: “Ranking troppo brutto per l’Italia” è stato ...