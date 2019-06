Di Maio | Enrico Letta commissario UE per l' Italia? No | grazie

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) Nel toto-nomi per gli incarichi europei che si stanno definendo in questi ultimi giorni è finito anche l'ex Presidente del Consiglio, dato dal quotidiano La Repubblica come papabile per la Presidenza del Consiglio Europeo, che per tradizione viene affidata ad un ex premier.Le trattative sono in corso dopo le ultime elezioni europee, ma la recente tensione tra l'e gli altri big dell'UE avrebbe portato ad una minore considerazione del nostro Paese nelle nomine per le altre cariche europee. Se nell'ultima legislazione all'ne erano toccate tra - Draghi come Presidente della BCE, Mogherini comeagli Affari Esteri e Tajani alla guida del Parlamento UE - stavolta l'potrebbe dover lottare con le unghie e con i denti per avere almeno una delle cariche di rilievo.Quella carica, su spinta di Francia e Germania, potrebbe essere proprio la Presidenza ...

fattoquotidiano : Enrico Letta, Di Maio: “Lui presidente del Consiglio Ue? No, grazie. Solo curiosa e bizzarra fantasia” - MFantinati : La Repubblica scrive: «Francia e Germania offrono all'Italia la presidenza del Consiglio europeo con Enrico Letta».… - giornalettismo : Secondo #DiMaio, il nome di #Letta è stato fatto per il ruolo di #CommissarioUE. In realtà quella che lui ha defini… -