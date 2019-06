5 storie per gli 85 anni di Paperino

Social network - li usiamo per ficcare il naso. E le storie sono ormai una febbre : 1 su 3 le preferisce ai post : Terza edizione per la ricerca su italiani e piattaforme Sociali firmata da Blogmeter: gli influencer ci piacciono perché "simpatici e spontanei" ma funziona anche la pubblicità cucita su misura

X-Men : Dark Phoenix - 5 storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo film : Nei primi anni 60, alla Marvel Comics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di ...

SCUOLA/ Esperienza e storie : così i nonni conquistano la stima dei ragazzi : L'associazione nonni 2.0 ha organizzato un concorso. Duemila elaborati hanno raccontato quanto sia importante la loro presenza nella vita dei giovani

Tutte le stagioni di Desperate Housewives su Prime Video - perché riscoprire le storie sempre attuali delle casalinghe disperate : Sono passati 15 anni dal debutto televisivo delle casalinghe di Wisteria Lane, eppure ritrovare Desperate Housewives in streaming su Prime Video ci dà la stessa gioia della prima messa in onda su Fox Life o Rai Due. Le otto stagioni della dramedy ABC sono disponibili sulla piattaforma di Amazon a partire da oggi, 3 giugno, e ogni minuto è quello buono per iniziare un rewatch che ci faccia conoscere o riassaporare una delle serie tv più amate e ...

Capsule spaziali per adolescenti e altre storie : Un autore italiano da riscoprire, un libro di fantascienza black, l’amicizia inossidabile tra un cane e un riccio. Leggi

Elezioni - le storie dai seggi : gli sposi che hanno votato prima delle nozze e l’appello social per trovare scrutarori : sposi al voto prima del “sì” Nonostante di lì a poco avrebbero dovuto sposarsi non hanno rinunciato ad andare a votare. Lei avrebbe voluto recarsi al voto in abito bianco prima di raggiungere il futuro marito all’altare ma poi, complice anche l’emozione per il grande giorno, ha cambiato idea e si è recata al seggio “in borghese”, la mattina presto, prima di dare inizio ai preparativi. È accaduto a Porcia, in provincia di ...

“Tree stories” - viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo : Un viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo attraverso i racconti di chi se ne prende cura e li tutela. È la serie in cinque episodi dal titolo “Tree stories. alberi che raccontano”, in onda da lunedì 27 maggio alle 14.10 su Rai5. In ciascuna puntata, la serie racconta due alberi situati in due diverse parti del mondo: dal Baobab del Senegal alla Sequoia statunitense, dal Banyan in India all’Araucaria del Cile, da un ...

5 storie per scoprire Batwoman : Tempo di hype per gli appassionati dell’universo televisivo Dc Comics. Il primo trailer per la nuova serie dedicata a Batwoman è appena approdato sul web, e già si parla solo dell’eroina dai capelli rossi. Dopo Jessica Jones di Netflix, a cui manca solo una stagione prima dell’inevitabile chiusura, e prima delle future avventure di Wanda, Vedova Nera e chissà chi altre sull’imminente Disney+, ecco finalmente una nuova, ...

Pamela Prati - Marco Di Carlo a storie italiane : "Mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone" : Marco Di Carlo, oggi, ospite a 'Storie italiane', ha raccontato, altri retroscena sul Pratiful, il caso mediatico che, nelle ultime settimane, sta tenendo banco nei vari salotti televisivi:prosegui la letturaPamela Prati, Marco Di Carlo a Storie italiane: "Mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone" pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 11:43.

Sergio Arcuri a storie Italiane : “Prati? Gioco perverso sfuggito di mano” : Storie Italiane, Sergio Arcuri sul caso Pamela Prati: “Gioco perverso divenuto qualcosa di più grande” E’ tornato ancora una volta nel salotto di Storie Italiane Sergio Arcuri. Ospitato di nuovo dalla padrona di casa Eleonora Daniele nella puntata di oggi, venerdì 24 maggio 2019, il fratello di Manuela ha commentato ancora il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, ribadendo quanto dichiarato dalla sorella la settimana scorsa, ...

storie Italiane - Monica Setta vs Bruzzone : «Una persona seria non va a Ballando». La criminologa : «Cambia goccine» : Monica Setta vs Roberta Bruzzone Dalla cronaca nera si arriva a parlare di Ballando con le Stelle, a suon di offese e accuse reciproche. Nella puntata odierna di Storie Italiane, la giornalista Monica Setta e la criminologa Roberta Bruzzone hanno litigato, finendo per indispettire la conduttrice Eleonora Daniele. Durante un dibattito su Deborah Sciaquatori, la ragazza tornata in libertà dopo avere ucciso il padre (il reato è stato configurato ...

storie italiane - lite Bruzzone-Setta : "Cambia goccine"-"Una persona seria non va a Ballando" (VIDEO) : Tensioni nella puntata di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, di Storie italiane. Nella prima parte del programma condotto da Eleonora Daniele e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, si è, infatti, verificato uno scontro tra Roberta Bruzzone e Monica Setta. Il botta e risposta al vetriolo si è sviluppato a proposito del caso della 19enne Deborah Sciacquatori, tornata libera (l’accusa è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo ...

A storie Italiane Arcuri e Benincà - l'attrice : 'Michelazzo e Perricciolo manipolatrici' : Anche la Rai ha approfondito la questione 'Prati-Gate'. Non è soltanto appannaggio di Barbara D'Urso e Mediaset raccogliere confessioni e dichiarazioni choc sul caso che da mesi è sotto i riflettori tutti puntati verso la showgirl Pamela Prati e le sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager dell’Aicos Management e menti creative del 'Pamela Prati e Mark Caltagirone Gate'. Quello che sembrava l'annuncio felice di un evento si è ...

Giampiero Galeazzi si commuove per la telefonata di Mara Venier in diretta a storie Italiane : Una telefonata a sorpresa in diretta tv ha commosso Giampiero Galeazzi che, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, stava ripercorrendo, a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno, i...