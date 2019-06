Mancini | “La mentalità è buona Dobbiamo entrare in campo per vincere”

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Nazionale di Robertosarà impegnata domani, ad Atene, contro la Grecia per le qualificazioni per Euro 2020. Il ct, scrive Gianluca Di Marzio, ha presentato così la gara “La squadra l’ho vista bene, abbiamo ancora un po’ di tempo per decidere chi far giocare. Qualcuno non verrà neanche in panchina, ci gestiremo tra le due partite”.ha dichiarato che la squadra gioca bene e deve continuare il suo percorso di crescita puntando adinper vincere. La, per lui, è fondamentale: “continuare ad avere la nostra. Ladal primo giorno e non possiamo avere paura di perdere, siamo la Nazionale italiana. Ora ci aspettano due partite difficili, ma vogliamo andare avanti sulla nostra strada”. L’Italia non viene da un periodo facile. La mancata qualificazione ai Mondiali è stata un grande ...

