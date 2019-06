LIVE Djokovic-Thiem 2-3 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | il serbo prova a restare nel set!

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali –vince contro Zverev nei quarti –domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LADELLA SEMIFINALE DELFEDERER-NADAL DALLE 12.50 2-3 Nole in qualche modo si rimette in sesto: resta il break di distanza. 40-15capisce la direzione del servizio, poi però esagera con il top e spara fuori. 15-15 Ilcostruisce alla grande lo scambio, quindi,, crea una palla insidiosa e Nole va su di giri. 15-0impone il ritmo con il rovescio:piazza il recupero in rete. 1-3 Ottima partenza di: ildeve darsi una svegliata. 30-0non trova soluzioni al momento:prima chiama a rete Nole e poi lo passa. 15-0impone il suo gioco con il diritto! 1-2 Al momento si ...

zazoomblog : LIVE Djokovic-Thiem 1-0 Roland Garros 2019 in DIRETTA: il serbo non ha problemi al servizio - #Djokovic-Thiem… - OA_Sport : LIVE Djokovic-Thiem, Roland Garros 2019 in DIRETTA: sfida tra il numero 1 e il numero 4 del mondo - zazoomblog : LIVE Djokovic-Thiem Roland Garros 2019 in DIRETTA: sfida tra il numero 1 e il numero 4 del mondo - #Djokovic-Thiem… -