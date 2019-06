La legge sullo stupro in Grecia

La nuova legge sullo stupro in Grecia : È stata presentata dal governo e adotta il cosiddetto "modello consensuale": ma ci sono volute le proteste dei movimenti femministi, perché una prima versione del testo era molto problematica

Cantone : “Giudizio sospeso sullo Sblocca cantieri. I whistleblowers? Aumentano”. Poi invito per legge su conflitto d’interessi : Il giudizio sul decreto Sbloccantieri resta sospeso, anche se non mancano le annotazioni. E poi il plauso per la legge sul whistleblowing, dopo la quale sono aumentati i casi di segnalazione, e l’invito a regolare il conflitto d’interessi. Nella sua ultima relazione da numero uno dell’Anac, Raffaele Cantone traccia un profondo bilancio partendo dal provvedimento che Lega e M5s si avviano ad approvare alla Camera dopo l’ok ...