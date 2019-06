Il M5S è finito

Alessandro Di Battista : “La più grande scoppola di sempre - ma il M5S non è finito” : L'ex deputato scrive un lungo post su Facebook per commentare i risultati delle Elezioni Europee e, pur senza nominarlo, per mandare un messaggio a Luigi Di Maio: "Chi è in difficoltà va sempre sostenuto. Va sostenuto dicendogli in faccia cosa non è andato bene e proponendo idee e cambiamenti".

Salvini : «Piano da 30 miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo scontro Lega-M5S su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5S finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...

Europee 2019 - Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5S finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...