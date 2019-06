Foggia: faida tra clan, 8 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale disono impegnati dall'alba in una vasta operazione su Trani, Milano e Trinitapoli,dove è recentemente tornata a infiammarsi una tanto datata quanto sanguinosatra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell'area. In corso perquisizioni e l'arresto di 8 pregiudicati per detenzione e porto di armi,aggravati dallo scopo di avvantaggiare la propria compagine mafiosa.Le armi stavano per essere usate per eliminare appartenenti alrivale.(Di venerdì 7 giugno 2019)