Superbike | GP Spagna 2019 | gli orari del fine settimana di Jerez e come vederlo in tv e

Superbike - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Jerez : Dopo quasi un mese di pausa è tempo di tornare in pista per il Campionato Mondiale Superbike, che fa tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, sesta tappa della stagione di un campionato dominato fino a questo momento da Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati, alla prima annata della carriera in questa categoria, ha conquistato undici vittorie di manche consecutive in apertura di campionato per poi doversi ...