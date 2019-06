Starfield potrebbe non essere presente nemmeno all' E3 2020

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) I fan di Bethesda dovranno"molto pazienti" per quanto riguarda. In un'intervista con IGN, il game director Todd Howard ha detto che il gioco di ruolo sci-fi dello studio è ancora molto lontano.Gli è stato chiesto quando i fan avrebbero potuto vedere di più del gioco e se si fosse presentato all'E3. A questa domanda Howard ha risposto che "tutti dovrebberomolto pazienti", anche se questo non significa che lo sviluppo sia fermo o lento.Howard afferma che per lui il tempo ideale tra rivelare e pubblicare un titolo sarebbe di una settimana. Sarebbe un tempo sufficiente "solo per far emozionare la gente".Leggi altro...

